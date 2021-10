Hernán Medford se convertirá en Wilfrido Vargas en Tu cara me suena

Al ritmo de Wilfrido Vargas y su “Abusadora”, el técnico Hernán Medford ya conquistó hace unos 30 años los escenarios de la discoteca Casa Matute, lo volvió a hacer en Puriscal hace una semana en su boda con Ingrid Solís y este domingo espera que se repita el cuento cuando participe en Tu cara me suena.

El querido entrenador será parte del programa de imitaciones de Teletica en el especial de duetos, en el que cada uno de los participantes de esta temporada invitó a alguna persona cercana para que lo acompañe en una presentación.

Hernán Medford y Daniel Montoya pondrán el sabor en la gala de TCMS. Cortesía.

Por ahí estarán también artistas como Luisga Loría, Jorge Chicas, Ana María Roldán, Arlene Elizondo, entre otros.

En el caso del Pelícano, fue invitado por Daniel Montoya, su compa en el programa Contragolpe, quien sabe de las bondades de Medford pa’l baile y las quiso aprovechar.

[ Medford sobre video enfiestado: “Me gusta bailar de todo, antes bailaba más” ]

“Pensé en cualquiera de los compañeros de Contragolpe, ya sea Gabriela (Jiménez), Chunche (Montero), Ramón Luis (Méndez) y Hernán, se los propuse a ver a cuál le interesaba y todos querían, pero al final escogieron a Medford, para que la gente conozca que él es una excelente persona, calidad de ser humano y me dijo que se apuntaba”, contó el comediante.

En esta ocasión, en lugar de Abusadora, Hernán se mandará Migajas, la cual Wilfrido canta al lado de Rubby Pérez y es puro saborsssh.

“Le dije que disfrutara porque Tu cara me suena es eso, más que pensar en quién ganó, y eso es lo que hemos hecho. En los ensayos pasamos muertos de risa, él tratando de hacer a Wilfrido y yo a Rubby Pérez. Ahí vamos, tratando de que la gente disfrute mucho”, agregó Montoya, quien busca su primera victoria en el programa.

Listo

Por su parte, el Pelícano aseguró que está preparado para salir al escenario a darlo todo.

“Nunca he imitado, me gusta cantar y bailar, pero sé que no son mis virtudes, lo hago para ayudar a Daniel, disfrutar y relajarme un poco. Él me invitó y acepté, me mentalicé en divertirme y vamos a hacerlo de alguna manera para que sea para divertir”, comentó.

Hernán dijo que no es que pase escuchando día y noche a Wilfrido Vargas, pero cuando se lo dieron no le molestó en lo absoluto, pues ya la fama está hecha.

“La producción lo escogió y así lo vamos a hacer, pensando en disfrutar, sé que no es lo mío y vamos a hacer lo mejor posible, vamos a ver qué pasa en el escenario”, señaló.

Hernán Medford ya sabe lo que es darlo todo en un escenario. Captura de video.

Sus compañeros de Contragolpe le tienen mucha fe al dueto.

“Creo que les va a ir superbién, la actitud es lo más importante, el personaje que tienen que hacer es bastante divertido, entonces espero que disfruten mucho y, por supuesto, que ganen sí se puede. Yo los apoyo al cien por ciento”, dijo Gaby Jiménez.

“No es fácil, hay contrincantes muy buenos, pero, ¿quién dijo miedo? Adelante, compañeros, que desde Contragolpe los estamos apoyando, capacidad les sobra, sin miedo al éxito”, les mandó a decir Ramón Luis Méndez.

Un pacho.

El famoso video de la “Abusadora” se hizo viral hace un año cuando el exfutbolista lo publicó en sus redes sociales.

Allí se veía dándolo todo, cantando y bailando, en el escenario junto con Rolando Fonseca, en unas de sus salidas, cuando eran chiquillos, a Casa Matute, que estaba ubicada por la Corte en Chepe.

El pegue fue tanto que hace una semana Medford tuvo que hacer el baile en la fiesta por su tercer matrimonio.

Ese día estuvo nuevamente al lado de Fonseca y esta vez se unieron Mauricio Montero y Harold Wallace, para demostrar que los futbolistas también saben moverse fuera de la cancha.

Wilfrido Vargas tiene un fan muy fiel en Tiquicia. Facebook.