Hernán Morales nos contó cómo vivió el clásico nacional en el salón del hospital

Hernán Morales tiene varios días de no estar en las transmisiones de fútbol pues se encuentra internado en el hospital Calderón Guardia. (Diana Mendez)

A Hernán Morales le tocó comentar de una manera muy distinta el primer partido de la final del fútbol nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

La figura de FUTV y Deportes Repretel terminó analizando las acciones del juego con sus compañeros de cuarto del hospital Calderón Guardia, donde se encuentra internado desde inicios de este mes.

Morales tiene una infección bacteriana en su pierna izquierda y han tenido que operarlo en dos ocasiones y no le quedó más que tirarse el clásico en el celular de un compañero del salón de ortopedia.

“Hace unos días se me hizo una infección, se me endureció todo el músculo de la pierna izquierda, por la parte de atrás, y me dolía. De repente se hizo una llaga por ahí y me empezó a salir pus y todavía yo no reaccionaba hasta que ya estaba mojando mucho los pantalones, entonces me vine para el hospital y ya me hicieron todos los exámenes y diagnosticaron que tengo un infección en la pierna producto de una bacteria, pero no se sabía a raíz de qué”, explicó desde su cama de hospital.

El comentarista señaló que su situación de salud no es nada de peligrosa y que ya más bien puede levantarse y caminar por todo el salón. Aún no le dan la salida porque están esperando que la herida de la última operación sane bien.

En la transmisión del partido de este miércoles estuvo solo comentando Everardo Herrera Soto.

Precisamente, como puede andar de pie se fue a ver la mejenga hasta la camilla de uno de sus nuevos amigos, quien tiene la aplicación de FUTV en el celular, y según contó, lo disfrutó bastante aunque igual le hubiera gustado estar en la cabina de transmisión del estadio.

“Aquí lo vimos con un compañero que es el que tenía el teléfono con señal, no me ha querido decir, pero creo que es morado (risas) y al otro compañero lo operaron hace poco entonces no podía desplazarse más, pero no son tan fiebres del fútbol, pero ahí se pusieron las pilas y compartieron conmigo la señal para ver el partido, muy tranquilos ellos”, contó.

LEA MÁS: Este fue el motivo de salud que sacó a Hernán Morales de la transmisión del primer partido de la final

Su análisis del juego

Don Hernán confesó que no se perdió ningún detalle de la mejenga y hasta nos dio un análisis de cómo vio este primer partido de la final dado que se quedó con las ganas de hacerlo por la señal de FUTV.

“Me pareció un partido como todos los clásicos, muy cerrado, muy apretado, no sé si pensar que el Saprissa jugó un poquito diferente como lo venía haciendo o la Liga logró encontrarle la llave para evitar que las figuras de medio campo fueran preponderantes en el Saprissa, entonces no fue una noche para Mariano (Torres) que es el mayor gestor ofensivo de Saprissa y bueno, la Liga hizo lo suyo por su parte, es un equipo que le ha costado mucho encontrar la dinámica, pero sí quiero reconocer que (Alexandre) Guimaraes le ha puesto algo a ese equipo que está obteniendo resultados positivos″, mencionó.

El primer partido de la final quedó 1 a 0 en favor de Liga Deportiva Alajuelense y este domingo se jugará el otro encuentro en casa del Deportivo Saprissa.

Además, nos dio su punto de vista del accionar de Juan Gabriel Calderón, al que dice respetar mucho y que su parecer es el mejor árbitro del país en este momento.

“Tiene mucha personalidad y creo que fue determinante en las situaciones en la que tuvo que sacar la amarilla primero a (Kevin) Chamorro y después en la jugada esa en la que se equivoca, uno no ve a un portero salir tan lejos de su marco, es que al frente está bien, pero a un costado, le faltó experiencia me parece a mi (a Chamorro)”, agregó.

El exjugador del Deportivo Saprissa también dijo que a él le pareció que el portero Esteban Alvarado “no salió tan lesionado, tan golpeado como lo que duraron en atenderlo”, porque después lo vio tirándose bien y sin renquear. “Es una apreciación mía”, recacló.

También comentó que la jugada de Gerald Taylor fue muy dura y que sí se merecía la roja directa y que la expulsión de David Guzmán era esperable porque “los jugadores a veces se creen con muchos derechos”.

“La falta de respeto con los árbitros yo creo que se da mucho en este fútbol y hasta que no apliquen con un poco más de rigurosidad a sus tarjetas no les van a dejar de hablar y dirigirse en forma altanera como muchos jugadores se dirigen a los árbitros en este país”, recalcó.

LEA MÁS: Rolando Fonseca les mandó un filazo a los que hablan de desastre arbitral en el clásico

A la espera de la final

Volviendo a su estado de salud, Hernán señaló que él no se golpeó la pierna ni nada y que no supo cómo adquirió la bacteria.

De hecho, los doctores creyeron que la infección surgió porque ya se le había vencido el implante de cadera que le colocaron en el 2006, pero dicha hipótesis se descartó.

Hernán Morales espera estar muy pronto en las transmisiones deportivas.

El comentarista deportivo explicó que actualmente lo tienen a puro antibiótico y que solo están esperando a que le sane bien la herida para que no se vuelva a infectar y así recibir la salida, la cual espera sea este fin de semana.

“Siento mucho no haber estado en esta fase del campeonato, pero al trabajo espero regresar pronto, no tengo ningún impedimento de regresar o no hay ninguna incapacidad que diga que no puedo trabajar, simplemente saliendo de aquí espero reincorporarme al trabajo y participar de las transmisiones normalmente”, dijo.