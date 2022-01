Hija de Alejandra Guzmán explica por qué la detuvieron en Miami

Frida Sofía, hija de la también mexicana Alejandra Guzmán, tuvo que pagar una fianza para salir libre. Instagram

Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, fue detenida en Miami la noche del domingo por alterar el orden público y oponer resistencia al momento de ser arrestada, según información policial. Ella enfrenta dos acusaciones en los tribunales de Miami.

Una compañía de fianzas llamada Huggins/PSC, CHG pagó mil dólares el lunes para que Guzmán recuperara su libertad, de acuerdo con el expediente.

Guzman, de 29 años, fue detenida el domingo en un restaurante llamado Joia que tiene vista a la bahía de Biscayne.

Al parecer, el gerente del negocio le pidió a la joven que se fuera del local, pero Guzmán se negó a marcharse y dijo que nadie podía obligarla a hacerlo. Esto según lo que declaró un guardia de seguridad al policía que la detuvo y elaboró el informe. El guardia llamó a la policía, que de inmediato le comunicó a Guzmán que debía retirarse.

“La acusada comenzó a gritar y gritar y dijo ‘no pueden obligarme a ir’”, según el relato del agente policial incluido en el reporte.

“La acusada perturbó el funcionamiento normal del restaurante”, agregó. Explicó que Guzmán intentó empujarlo y él retrocedió y luego la esposó.

Frida fue trasladada a la prisión Turner Guilford Knight Correctional Center, donde fue liberada el lunes por la noche.

El expediente judicial no ofrece detalles sobre audiencias ni dice quién es el abogado de Guzmán. Tampoco especifica cuánto tiempo permaneció detenida ni por qué el gerente del restaurante le pidió en un principio que se retirara del lugar.

Así fue como quedó fichada Frida Sofía en la cárcel. El Universal

Habla de violencia

Al salir libre, la hija de la Guzmán expuso su versión sobre los hechos.

“No pasó nada... la verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, explicó a las cámaras de los medios presentes en las afueras de la cárcel, entre ellos “El Gordo y La Flaca”.

Después mostró señales de violencia en sus brazos, las cuales, según Frida, se las hizo el personal de seguridad del restaurante, al creer que se había robado una botella de agua.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, dijo.

Frida Sofía protagonizó en 2021 una guerra de declaraciones en contra de su madre y de su abuelo, a quien acusó de haber abusado sexualmente de ella cuando era niña.

En abril del 2021 anunció por medio de sus redes sociales que daría inicio a procesos legales contra “diversas personas”.

El anuncio causó conmoción entre sus seguidores quienes con la frase “yo sí te creo” han apoyado la valentía que Frida ha tenido para hablar del tema.

