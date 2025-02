Hija de Camilo Sesto es detenida con un montón de droga en su poder

Camilo Blanes Jr antes de su transformación.

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, se encuentra en la mira, tras ser detenida en Madrid por tráfico de drogas.

Según el medio People en Español, la también cantante fue arrestada la madrugada de este lunes y llevada a la Guardia Civil de Galapagar, donde pasó su noche.

Según el comunicador Miguel Ángel Nicolás, del programa Tarde Ar (Telecinco), el arresto se realizó en conexión con el tráfico de estupefacientes.

‘’Esta misma mañana (martes ha pasado a disposición judicial en el juzgado de Torrelodones’', explicó el periodista al revelar también que el arresto se produjo en la calle.

LEA MÁS: Hijo de Camilo Sesto heredará gran parte de su fortuna

Sheila estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. En eso la registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley solo puedes llevar 7 y medio”, dijo el comunicador.

Rudo cambio de Camilo Blanes

Recordemos que hace varios meses, Camilo Blanes, dio a conocer que estaba en un tratamiento para cambiar su género a mujer y también lo hizo con su nombre para pedir que lo llamaran Sheila Devil.

“Soy del sexo que siempre he sido. Camilo fue aborrécete, pero no porque no me guste ser hijo de mi padre. Mi padre lo será siempre, me parezco a él a morir”, mencionó Blanes al medio Europa Press.

Sheila Devil, hija de Camilo Sesto. Foto: People en español (captu/captura)

“Me he analizado y he pensado, realmente eso no es. Me ha costado rato, pero ahora estoy muy a gusto. Si a alguien le molesta, a lo mejor se tiene que mirar más al espejo. Yo veo lo que tengo que ver, yo hago lo que puedo hacer”, explicó en su momento.

La joven en su transformación explicó que lo último que quería era llamar la atención y recordó que lo que estaba haciendo lo odiaba.

En su momento, el hombre, quien aseguró estar “solterísimo”, dejó claro que esta transición es un asunto personal y de autodescubrimiento que solo le compete a él, aunque no negó que “hay preocupación” en el proceso. “¿Máxima bronca? He oído, pero no sé por qué, las palabras me duelen. Ante todo, lo que quiero es encontrar mi camino individual, saber quién soy, se ve claramente lo que está pasando”, advirtió.