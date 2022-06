Hija de Charlie Sheen abrió cuenta en OnlyFans y su famoso papá se molestó mucho

Sami Sheen cumplió 18 años y de una vez se abrió un OnlyFans. Instagram.

El actor Charlie Sheen no la está pasando nada bien luego de que su hija, Sami Sheen, de 18 años, abriera su OnlyFans, la plataforma de contenidos para adultos. El actor de “Dos hombres y medio” mostró su enojo al enterarse que su exesposa Denise Richards aprueba esta situación.

Sheen envió un comunicado para Us Weekly en el que mostró su desacuerdo con la decisión de su hija, y le hizo una petición para que mantuviera su Only Fans con “integridad”.

“No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerlo elegante, creativo y no sacrificar su integridad”, expresó.

Sheen, de 56 años, enfatizó que lo ocurrido se dio mientras Sami vivía con su madre, cosa que no hubiera pasado si su hija hubiera estado bajo su techo.

Ante esto, la madre, la también actriz Denise Richards reaccionó y aseguró en una entrevista que la razón por la que Sami decidió hacer contenido para la plataforma no tiene nada que ver con la casa en la que vive, y reiteró su apoyo ante las decisiones de su hija.

“Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma sus propias decisiones. Sami, siempre te apoyaré. Te amo”.

En el pasado, Denise Richards admitió que la relación con Sami no era la mejor, sin embargo, al parecer la relación entre madre e hija está mejor que nunca, pues el pasado Día de las Madres, la joven compartió unas fotografías felicitando a su mamá.

Sheen y Richards estuvieron casados de 2002 a 2006, además de Sami tienen otra hija llamada Lola, de 17 años. Aunque en un inicio la pareja se disputó la custodia de sus niñas, finalmente llegaron a un amistoso acuerdo.

Sami Sheen es actriz, al igual que sus padres, y se volvió conocida por darle vida a la hija de Lisa en Two and A Half Men y por interpretarse a sí misma en The Real Housewives of Beverly Hills, así como en la serie de televisión de su madre Denise Richards: It’s Complicated.