Papás la echaron por abrir OnlyFans, se compró chozón y ahora los tatas viven con ella

Faith Lianne ha hecho un platal desde que abrió OnlyFans. Instagram.

Faith Lianne, una joven de 19 años que se dedicó a vender fotos y videos en OnlyFans, pese a que sus tatas no están de acuerdo, ya se compró un chozón valorado en unos 527 millones de colones.

A través de una entrevista dada a una agencia de medios británica, la joven declaró que en marzo del año pasado dejó botada la universidad para dedicarse a subir material a su perfil.

Por esta razón es que sus padres la echaron de su casa porque, dijeron, lleva un estilo de vida lejano a lo que ellos añoraban.

“Traté de explicarles que tener un título ya no equivale al éxito que tenían cuando eran más jóvenes. Me dieron un ultimátum: seguir estudiando o no vivir bajo su techo”, dijo.

Tras ser echada de su casa, acudió con su hermano mayor, quien le dio un nuevo hogar, además de brindarle su apoyo en el nuevo proyecto que estaba por emprender.

Su popularidad fue en aumento, no solo en su perfil de Only Fans, sino en el resto de sus redes sociales, pues actualmente cuenta con más de 4.9 millones de seguidores en Instagram, entre los cuales resaltan los raperos Snoop Dogg y Tyga.

Para el que quiera ver el contenido de la hermosa joven debe pagar 10 dólares (alrededor de 6.500 colones) por un mes; por 3 meses el precio es de 16.50 dólares (unos 11 mil colones) y por 6 meses es de 33 dólares (22 mil colones, aproximadamente).

“Compré una casa nueva por 800 mil dólares y me compré carteras Rolex, YSL y Gucci, y una bolsa Louis Vuitton”, reveló Faith en su entrevista.

“También gasto alrededor de mil dólares cada quince días en ropa nueva para fotos de Instagram u OnlyFans. Nunca uso lo mismo dos veces”, agregó.

Tal ha sido su éxito monetario que ahora, incluso, sus padres se mudaron a la casa de la joven y hasta los apoya económicamente.