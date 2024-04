Hija de Cristiana Nassar vive un gran momento

Nayad Nassar, la única hija de Cristiana Nassar, vive uno de los momentos más lindos de su vida y así lo contó.

Primero, la guapa Nanni –así le dicen– celebró sus tres años de noviazgo con Luis Morera, un muchacho bastante guapo que le robó el corazón. Así lo hizo saber en sus redes con una romántica foto en blanco y negro, donde la pareja se muestra muy enamorada.

Nayad Nassar, hija de Cristiana Nassar (Instagram)

Nanni y Luis se ven lindísimos juntos y parece que se complementan muy bien, de fijo el viaje que hicieron juntos a Japón en octubre pasado los unió y enamoró más.

El segundo motivo que tiene la joven para estar tan feliz en esta etapa de su vida lo contó en una publicación que hizo el viernes.

Ahí reconoció que lo que más ama de este momento es sentirse útil para otros seres humanos, empoderando, principalmente, a mujeres.

Cristiana y Nayad Nassar (Instagram)

“Siento que cada decisión que he tomado, aunque no pareciera el momento, me han traído hasta este punto y estoy agradecida por haber creado, elegido, este trabajo tan gratificante que, además, sirve para acompañar a tantas mujeres y reconectar con quienes son y a hacer las paces con su voz”, dijo Nassar, quien da charlas y conferencias sobre la expresión oral.

La expresentadora de televisión sí reconoció que el momento que disfruta no fue así no más, sino que vino del camino “sin rumbo” por el que anduvo en los veinte.

“Creo que la mayoría de personas encuentran su propósito atravesando caminos no lineales y después de chocar con pared no una, sino varias veces. Así ha sido para mí y no cambiaría nada del trayecto. Andar sin un norte claro en los veinte me hizo encontrarme conmigo misma en los treinta”, continuó Nayad.