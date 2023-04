Hija de Glenda Peraza confesó que pasó días muy duros en los que no quería hacer nada

La hija de Glenda Peraza contó que ella también tiene días malos como todos. Instagram

La hija de la presentadora Glenda Peraza se sinceró con sus seguidores y aclaró el por qué estaba tan alejada de sus redes sociales y les mandó un mensaje de lo importante que es darse un respiro.

Kiany Berry, mejor conocida como “Kiki”, contó que por su “salud mental y paz interior” decidió desaparecer por unos días, pues se dejó vencer por el estrés y el cansancio.

Eso la tenía a punto de tirar el tapón y, según escribió, no tenía ganas de hacer nada.

“El mes pasado fue un poco difícil para mí, logré que el estrés y el cansancio me ganaran. Tuve semanas donde no tenía ganas de nada, donde andaba frustrada, donde mi cuerpo ya no podía más, pero yo seguía presionándolo en temas de trabajo y universidad, por esa razón quise disfrutar estos días libres con paz, haciendo cosas que me hacen feliz y con personas que genuinamente me llenan el corazón de alegría”, mencionó.

La también hija del exjugador Austin Berry agregó que después de sentirse así entendió que el cuerpo, la mente y el alma necesitan descansar.

“No son menos por no poder con todo, somos seres humanos, no robots. Amen muchooo, esta vida es un abrir y cerrar de ojos, por eso abracen y aprovechen cada ratito con sus personas especiales”, aconsejó.