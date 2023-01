¿Entrará la hija de Glenda Peraza a Miss Costa Rica?

Kiany Berry respondió a si participará o no en Miss Costa Rica -

La joven Kianny Berry, hija de Glenda Peraza y de Austin Berry, se ha convertido en una figura muy seguida y admirada en redes sociales.

Por eso muchos están al tanto de todo lo que hace y deja de hacer, por ejemplo, participar en un Miss Costa Rica.

A la muchacha, sus seguidores en redes sociales le pasan haciendo esa pregunta y ella sacó el ratito para contestar si se animará a meterse en tan reconocido concurso.

Kiany Berry tiene todo para ser miss Costa Rica, aunque ella dice que le falta preparación. Instagram

“Esta pregunta me la hacen demasiado. Para serles sincera, en el momento en que estoy en mi vida no me siento preparada para participar en un certamen de tanta responsabilidad, creo que mi mente está enfocada en otras cosas, puede que más adelante lo tome en cuenta y me anime a participar, pero por ahorita no. Sí admiro mucho a las chicas que participan porque tienen una responsabilidad supergrande de representar al país nacional e internacionalmente”, comentó la joven.

En su Instagram también aclaró que tiene buena relación con su papá, aunque no viva con él.