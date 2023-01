Hija de Glenda Peraza responde a quienes hablan de su cuerpo

Kianny Berry es hermosa y por eso a muchos les da envidia. Instagram.

La bella joven Kianny Berry, hija de Glenda Peraza y Austin Berry, hizo una publicación en sus redes sociales para contar el proceso de aceptación que tuvo con su cuerpo cuando estaba en la adolescencia.

La linda muchacha, quien en sus perfiles suele proyectar mucha buena vibra y dar bonitos mensajes, contó que a raíz de varios comentarios mal intencionados sobre su delgadez, compartió esas fotos y su historia, para así inspirar a otras que sufren por cómo son.

¿Entrará la hija de Glenda Peraza a Miss Costa Rica?

“Cada una de las fotos que van a ver aquí tal vez no son las mejores, pero considero que en ellas se puede notar mi delgadez y es porque últimamente he recibido ciertos comentarios sobre mi cuerpo. Para nadie es un secreto que soy una persona sumamente delgada, siempre lo he sido, desde pequeñita.

“Durante mis 19 años de vida he pasado por muchas etapas de aceptación a mi cuerpo y a la persona que soy. Mi mamá siempre me cuenta que pequeña no me gustaba andar blusas sin mangas o shorts porque no quería que me vieran mis brazos y mis piernas delgadas”, dijo Kiki.

Kianny Berry se ama tal y cómo es. Instagram.

Como a toda muchachita, le pasó en algún momento que veía las demás y quería ser como ellas pero aprendió a aceptarse tal cual es, con el apoyo de su familia.

“Hubo una época en mi adolescencia donde me comparaba mucho con otras chicas porque según yo ‘ellas tenían mejor cuerpo que yo’. Poco a poco he logrado amarme y aceptarme y me siento muy feliz con la mujer que soy, porque me di cuenta que yo valgo mucho más que mi apariencia física. Les cuento esto, porque sé que muchas de ustedes pasan por lo mismo. Sé que muchas reciben comentarios innecesarios de personas sobre su físico, sé que muchas se comparan al igual que yo lo hacía y que tienen dificultad con sentirse cómodas y seguras con lo que ven en el espejo.

“Quiero recordarles que ustedes son hermosas, no importa el peso, talla, color, o cualquier característica física que tengan, eso las hace ÚNICAS. No dejen que ninguna persona los haga sentirse menos de lo que realmente son por un comentario lleno malas intenciones y sobre todo de irrespeto. Para todas aquellas personas que comentan sobre mi cuerpo, solo quiero decirles que soy muy feliz así de “flaquita” y me enorgullece mucho la mujer que soy más allá de mi apariencia o mi peso”, afirmó en Instagram la ahora creadora de contenido.

La publicación recibió muchos aplausos y comentarios positivos, entre ellos el de su mamá, quien cada vez se muestra más orgullosa de ella.

“Te amo con todo mi ser y me siento sumamente orgullosa de ser tu madre. Eres valiente, fuerte, noble, con luz propia, con fe en Dios, y eso hijita no se compra a la vuelta de la esquina. Te amo y aquí estaré 24/7 para ti… aun cuando solo sea una estrella en el cielo. Juntas por siempre”, dijo Glenda.

Sin duda que un aplauso para Kiki porque en lugar de ponerse a pelear, dio una lección de humildad y de educación.