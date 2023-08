Hija de Glenda Peraza se llevó un susto que no le deseamos a nadie

Kianny Berry y su mamá Glenda Peraza llevaron a la perrita a un veterinario para ver que tenía. Foto: Facebook

Kianny Berry Peraza, hija de la empresaria Glenda Peraza, quedó asustada tras encontrar a una de sus mascotas envenenadas.

La joven contó por medio de su cuenta de Instagram que le pareció extraño que su perrita Coco no ladrara por lo que la fue a buscar, cuando la encontró estaba con el hocico hacia atrás, con el cuerpito tieso, temblando y los ojos salidos.

“Apenas la ví se la enseñé a mi mamá, ella le lavó el hocico con agua para reanimarla y se la llevamos al veterinario para ver qué podía hacer”, contó.

Kianny expresó que su perrita se envenenó con un sapo y que ella y su mamá al darse cuenta de la situación no le daban muchas esperanzas, pues es una perrita pequeña.

Coco es la mascota de Kianny Peraza. Instagram

“Yo estaba destruida, mi mamá se encargó de todo. No tenía mucha fe porque Coco es pequeñita”, añadió.

La joven expresó que lo que vivió se lo contaba a sus seguidores con el fin de que tuvieran cuidado con sus mascotas, todo ocurrió a las 3 de la tarde de este miércoles.

“Cuiden a sus mascotas, eso fue temprano uno no pensaría que a esa hora hay sapos”, explicó.

LEA MÁS: Hija de Glenda Peraza se destapa con foto demasiado sexi y un poderoso mensaje

Finalmente contó que el veterinario salvó a su mascota, la cual significa mucho para ella, pues es su apoyo emocional.

“Es un ángel que Dios me mandó cuando más la necesitaba, no me puedo imaginar perderla”, dijo.