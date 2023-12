Hija de Keylor Navas reveló todo lo que ha hecho el portero costarricense en su vida

Keylor Navas junto a su hija mayor Daniela Hernández en una celebración del 2020. (Instagram)

Daniela Hernández, la hija mayor de Keylor Navas, saludó al guardameta costarricense por su cumpleaños 37 y aprovechó para hablar de la fortuna que significa para ella tenerlo en la vida.

Hernández se valió de que este 15 de diciembre Navas está de manteles largos para dedicarle un lindísimo mensaje lleno de cariño y admiración, el cual compartió en sus redes sociales.

Ella reveló la suerte que ha sido contar con él durante tantos años y le agradeció por ser su papá, amigo y compañero.

Recordemos que Dani no es hija biológica de Navas, solo de la guapísima Andrea Salas, la esposa de Keylor; sin embargo, el seleccionado costarricense siempre la reconoció como su hija mayor.

“Feliz vida. Te amo con todo mi corazón. Estoy muy orgullosa de vos, de ese corazón tan lindo y qué suerte la mía tener a una persona tan increíble como vos en mi vida, enseñándome, cuidándome y guiándome todos los días. De verdad qué suerte la mía aprender de vos”, escribió Daniela en sus historias de Instagram.

Con ese mensaje, la muchacha de 22 años compartió una foto de cuando todavía era una niña e iba abrazando a Keylor mientras él manejaba un carro.

Keylor Navas fue sorprendido por su hija Daniela Hernández con este lindo mensaje de cumpleaños. (Instagram)

Pero Daniela fue más allá y reconoció lo crucial que ha sido el portero del Paris Saint-Germain (PSG) para ella y sus decisiones.

“Muchas de las cosas de las que no me creía capaz o tenía miedo y he logrado hacer es porque siempre has estado a mi lado. Gracias por ser mi papá, mi amigo y mi compañero”, finalizó.

La segunda parte del mensaje, Hernández también la acompañó con una foto que contrastó con la anterior, pues se muestra ella como toda una señorita disfrutando con su papá en lo que parece ser un viaje a la playa.

Keylor Navas cumple años este viernes 15 de diciembre. (Instagram)

A inicios de agosto, Daniela estuvo en boca de prácticamente toda Costa Rica, luego de que en un TikTok dejara un mensaje agradeciendo a Keylor por ser un papá que la empoderó económicamente, y a la vez, advirtió a sus futuros pretendientes.

“Gracias papá por hacer que ninguno me impresione porque la del carro y la plata en la tarjeta soy yo”, escribió Daniela en aquella publicación que generó un polvorín, que hasta su mamá salió en su defensa.

