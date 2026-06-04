Hija de la chef Viviana Muñoz se operó una delicada zona de su cuerpo pero el resultado le cambió la vida

Después de 17 años dependiendo de los lentes para ver, Bárbara Echandí, hija de la chef Viviana Muñoz, vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al recuperar la visión con claridad tras una cirugía. (Bárbara Echandi/Instagram)

Bárbara Echandi, hija de la reconocida chef Viviana Muñoz, compartió una noticia que la tiene más que feliz y que marca un antes y un después en su vida.

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La joven reveló que decidió someterse a una cirugía visual para corregir la miopía y el astigmatismo que la acompañaron durante 17 años, y aseguró que el resultado superó todas sus expectativas.

Bárbara Echandí, hija de la chef Viviana Muñoz, compartió su emoción tras someterse a una cirugía visual. (Bárbara Echandí,/Bárbara Echandí,)

“Llevas 17 años usando lentes porque tienes miopía y astigmatismo y de repente abres los ojos y lo ves todo”, expresó junto a un video en el que aparece quitándose los lentes tras la operación.

@barbaraechandim Después de 17 años decidí dar el paso y realizarme una cirugía LASIK. ✨👁️ Este video muestra el momento en que vi con claridad por primera vez después de la cirugía. Una sensación increíble, despertar y poder ver sin buscar los lentes, distinguir cada detalle y ver en HD. 🥹🤍 Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado y quería compartir este momento tan especial con ustedes. #LASIK #CirugiaLASIK #Miopia #Astigmatismo #CirugiaRefractiva ♬ Celebra La Vida - Axel

Las imágenes muestran el emotivo momento en que pudo ver con claridad por primera vez después del procedimiento, una experiencia que valió totalmente la pena.

“Este video muestra el momento en que vi con claridad por primera vez después de la cirugía. Una sensación increíble: despertar y poder ver sin buscar los lentes, distinguir cada detalle y ver en HD”, comentó emocionada.

Echandi la menor de las hijas de la chef, aseguró que dar el paso de operarse fue una de las mejores decisiones que ha tomado.

“Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado”, destacó la joven, quien no ocultó su alegría por dejar atrás años de dependencia de los anteojos.

La publicación rápidamente recibió mensajes de felicitación y apoyo de familiares, amigos y seguidores, quienes celebraron junto a ella esta nueva etapa.