Hija de la chef Viviana Muñoz tuvo que cancelar una de sus bodas por esta razón

La modelo Bárbara Echandi, hija de Viviana Muñoz de Echandi, se casará en dos meses con el guatemalteco Fernando Rodas.

En octubre del año pasado la modelo Bárbara Echandi nos contó que tendría dos bodas, una en Guatemala, de donde es su novio Fernando Rodas, y otra en Santa Ana donde ella creció; sin embargo, ya los planes cambiaron.

La hija de la chef Viviana Muñoz y nieta de la reconocida chef Tía Florita se casará ahora solo en Guatemala, el próximo sábado 6 de abril, y nos contó todos los detalles de tan esperado momento para ella y su familia.

- ¿Cómo estuvo la despedida de soltera que le organizó su suegra?

Estuvo muy bonito. Yo no conocía todavía a las amigas de mi suegra (doña Karla), entonces fue lindo porque ya todas me conocieron y bueno, también llegó la abuelita de Fernando, la mamá del papá, y la familia del papá también.

Por mi lado estuvo mi mamá, mi hermana y una de las mejores amigas de mi mamá y mi otras tías no pudieron ir porque tienen hijos y se les hizo difícil, pero realmente estuvo muy linda la actividad, fue como muy familiar y todos me dijeron palabras muy bonitas.

- ¿Usted sabía del evento?

Sí, porque organicé la fecha con mi suegra para coincidir que esa semana pudiera ir a ver cosas de la boda que nos faltan. Yo me fui lunes, mi mamá y mi hermana llegaron el jueves y la despedida fue el sábado (20 de enero), entonces lo planeamos así para que todo calzara.

- ¿Hubo algún momento especial?

Estuvimos ahí en salón todos, luego se vino la comida y ellos tienen como una tradición muy bonita en la que cada uno me entregaba un mensaje con algún detalle, por ejemplo: me dieron un mensaje con la Virgen, otra un mensaje con la Biblia, otro me entregó una mata, otro con una cruz y un salero. Cada uno tenía su significado, que ahorita no me acuerdo, y por parte de mi mamá, que si se hace mucho acá, me entregó algunas cosas para la casa que ya nosotros tenemos una Guate.

Su mamá y su suegra son las que más le han ayudado con los preparativos de la boda.

- ¿Cuándo será las bodas?

Al final solo vamos a hacer una, todo va hacer en Guate, ya cambiaron los planes. La boda religiosa será el 6 de abril (a la 1 p.m.) y la civil pues también, porque allá no es como acá que uno se casa por la iglesia y automáticamente se casa uno por lo civil, allá tengo que casarme por lo civil antes para llevar los papeles a la iglesia, entonces la civil será un día antes. Nos vamos a casar en la iglesia de Ciudad Cayalá, ciudad de Guatemala.

- ¿Su familia se va a trasladar hasta allá?

Igualmente nosotros habíamos planeado hacer algo muy familiar acá (se iban a casar en Santa Ana a finales de año) y realmente todos están felices y contentos de ir a Guate, entonces toda mi familia y amigos se van para allá. Además, vamos a aprovechar que mi hermana (Daniela) cumple años el 9 de abril para celebrar mi boda y el cumple de ella.

La pareja decidió estar viajando a ambos país para no estar tan lejos de su familia.

- ¿Su abuela (Tía Florita) la va a poder acompañar después de la operación que tuvo?

Dios quiera que sí. Ella quiere ir y gracias a Dios está superbién después del cambio de la batería del marcapasos (la operaron el 23 de enero) y vamos a ver si al llegar la fecha se anima a ir conmigo, pero lo más seguro es que sí.

- Ella sin duda será la invitada más especial para usted...

Es vacilón porque mi abuela antes cuando mi hermana iba a cumplir 15 años le decía a mi hermana: ‘ay no, yo no imaginé verla cumplir 15 años’, y ya ella va a cumplir 30 años y yo ya me voy a casar, entonces es bonito que todavía siga aquí con nosotros y viviendo cada etapa de las dos.

Flora Sobrado de Echandi, mejor conocida como Tía Florita, tiene 96 años y la acaban de operar del corazón. (Facebook)

- ¿Ya tiene el vestido?

Sí, el vestido ya lo tengo aquí conmigo, ya lo más importante está. Ya tengo también lo del maquillaje, que me lo va a hacer una chica que conocí allá en Guatemala, como yo viví un tiempo por allá conozco gente como de esos rumbos. El vestido lo compré allá, mi idea era ver opciones allá y acá, pero ese vestido la primera vez que lo vi me enamoré y yo dije: ‘es ese’.

- ¿Qué más andaba haciendo ahora que fue a Guatemala?

Estaba viendo lo del tema de la iglesia, que habían ciertos detalles que faltaban, tenía que ir a ver las flores, porque una cosa es verlas por un teléfono que ya ir personal, lo del del queque y ciertos detalles como el marco donde irá la lista de las personas que irán en cada mesa.

Lo más importante es que ya está el lugar, la música, la comida, la iglesia, lo que falta son ciertos detallitos como para ir armando algunos detalles.

- ¿Qué le recomendó su mamá en cuanto al menú?

Ha sido ayuda como entre todos, mi suegra, mi mamá, entre todas vimos lo del menú y mami me dijo como: ‘esto va mejor con esto’, ‘esto sabe mejor con esto’, o así, también en la elección del pastel le dije que estos eran los sabores y ahora solo queda probarlos para ver cuál elegimos.

La pareja se comprometió el año pasado y su relación ha sido más a la distancia porque él está estudiando en México actualmente. La confianza y el amor han sido la base para seguir juntos.

- ¿Cómo se siente al saber que falta pocos días?

Con muchas emociones, es bonito, emocionante, dan nervios, de todo un poco. Es una etapa que realmente todo el mundo espera y a la vez estresante, no le miento, porque son muchas cosas y mi novio no está ahorita en Guatemala, llega hasta finales de este mes porque está terminando su segunda maestría en México y todo ha sido por mensajes.