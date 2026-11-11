Hija de Leonardo Perucci lo despidió con desgarrador mensaje

Valeria Perucci, hija del actor Leonardo Perucci, despidió a su padre con un conmovedor mensaje en sus historias de Instagram tras su fallecimiento este martes 10 de noviembre a los 87 años.

La hija del reconocido artista compartió unas palabras en las que expresó cuánto lo amaba y la falta que le hará. Su despedida también incluyó un agradecimiento por haber sido su papá.

“Mi papito hermoso. Gracias por tanto. Te voy a extrañar tanto mi papito hermoso, te amo tanto. Gracias por ser mi papá”, escribió.

La publicación llegó en medio del duelo por la muerte del actor, director de teatro, dramaturgo, productor y presentador de televisión chileno-costarricense.

Valeria confirmó que su padre murió el martes por la tarde, tras presentar complicaciones a causa de un cateterismo.

El procedimiento se realizó el lunes 9 de noviembre debido a una obstrucción en sus arterias coronarias.

Leonardo Perucci falleció el 10 de noviembre de 2026, a los 87 años, en Costa Rica. (Jose Cordero)

El artista había enfrentado problemas de salud

Perucci había atravesado distintos problemas de salud durante los últimos años. Tenía un marcapasos y en mayo de 2026 se sometió a un reemplazo de la válvula aórtica.

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El artista también había enfrentado un cáncer linfático en 2013 y un tumor en la próstata en 2023.

Su trayectoria abarcó el teatro y la televisión, espacios en los que se desempeñó en distintas facetas. En la despedida de su hija, sin embargo, el reconocimiento fue para el padre: “Gracias por ser mi papá”.