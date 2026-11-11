Familia de Leonardo Perucci confirma dónde será su vela y cuándo se realizará la misa

Leonardo Perucci falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años. (Jose Cordero)

Los familiares de Leonardo Perucci dieron a conocer los detalles de las honras fúnebres del reconocido artista, quien falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años.

LEA MÁS: Leonardo Perucci continúa en el hospital y su hija explica la razón del retraso en su alta médica

La vela se realizará este miércoles 11 de noviembre en la Funeraria del Magisterio a partir de las 4 p. m., donde familiares, amigos y todas aquellas personas que admiraron su trayectoria podrán acercarse para despedirlo.

LEA MÁS: Édgar Silva despide a Leonardo Perucci con un agradecimiento por lo que hizo por él hace años

Además, se anunció que el jueves 12 de noviembre se realizará una misa en la iglesia de San Juan Bosco. Sin embargo, el horario todavía está pendiente de confirmación.

La noticia de su fallecimiento entristeció al medio artístico nacional, pues Perucci fue una figura reconocida de la televisión costarricense y dejó una huella en el mundo del entretenimiento.

La vela de Leonardo Perucci será este miércoles en la Funeraria del Magisterio.

¿De qué murió Leonardo Perucci?

Leonardo Perucci falleció después de enfrentar complicaciones de salud. El lunes 9 de noviembre había sido sometido a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias.

Durante el procedimiento, los médicos le colocaron un stent; sin embargo, su condición continuó siendo delicada, especialmente por sus problemas respiratorios.

Su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, había confirmado que el artista se encontraba en estado grave.