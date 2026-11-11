Farándula

Gustavo Rojas destaca la huella que dejó Leonardo Perucci más allá de los escenarios

Actor dedicó un emotivo mensaje a la familia de don Leonardo Perucci tras la muerte del artista este martes a los 87 años

Por Manuel Herrera

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El actor Gustavo Rojas afirmó que don Leonardo Perucci dejó una huella más allá de los escenarios, en un emotivo mensaje que compartió tras confirmarse la muerte del artista.

Perucci falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, un día después de someterse a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias coronarias.

12/01/2024 Puriscal. El locutor, actor y abogado Gustavo Rojas Antillón, mostró su faceta de buen hijo. El junto a sus hermanas Lorena y Kattia (de blusa negra) compartieron el momento familiar atendiendo a su madre, doña María Isabel Antillón Montealegre. Foto: Rafael Pacheco Granados
Gustavo Rojas lamentó el fallecimiento de Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados)

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Rojas llevó a las redes sociales el sentimiento que lo embarga por la partida del también expresentador de televisión, cuyo legado caló también en otros ámbitos.

Según dijo don Gustavo, Perucci marcó no solo por su trayectoria profesional sino, además, por la persona que fue".

“Deja una huella imborrable”

Leo no solo deja una huella imborrable en los escenarios, sino también en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él el teatro y la vida”, expresó Rojas en un mensaje que compartió en Facebook.

Don Gustavo consideró que Perucci “enriqueció los escenarios y el alma de Costa Rica”.

Gustavo Rojas
Gustavo Rojas expresó en esta imagen su sentir tras la muerte de don Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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Asimismo, le envió un mensaje de solidaridad a doña Arabella Salaverry, esposa de Perucci, y a sus dos hijos: Leonardo y Valeria.

“A Arabella Salaverry, su compañera inseparable, y a sus hijos, mi abrazo solidario ante la dolorosa partida de Leonardo”, agregó Rojas.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008