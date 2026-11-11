Gustavo Rojas destaca la huella que dejó Leonardo Perucci más allá de los escenarios

El actor Gustavo Rojas afirmó que don Leonardo Perucci dejó una huella más allá de los escenarios, en un emotivo mensaje que compartió tras confirmarse la muerte del artista.

Perucci falleció este martes 10 de noviembre a los 87 años, un día después de someterse a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias coronarias.

Gustavo Rojas lamentó el fallecimiento de Leonardo Perucci. (Rafael Pacheco Granados)

LEA MÁS: Falleció el querido actor y presentador Leonardo Perucci

Rojas llevó a las redes sociales el sentimiento que lo embarga por la partida del también expresentador de televisión, cuyo legado caló también en otros ámbitos.

Según dijo don Gustavo, Perucci marcó no solo por su trayectoria profesional sino, además, por la persona que fue".

“Deja una huella imborrable”

“Leo no solo deja una huella imborrable en los escenarios, sino también en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él el teatro y la vida”, expresó Rojas en un mensaje que compartió en Facebook.

Don Gustavo consideró que Perucci “enriqueció los escenarios y el alma de Costa Rica”.

Gustavo Rojas expresó en esta imagen su sentir tras la muerte de don Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: María Fernanda León cuenta lo que pasó entre ella y Leonardo Perucci “hace nada”

Asimismo, le envió un mensaje de solidaridad a doña Arabella Salaverry, esposa de Perucci, y a sus dos hijos: Leonardo y Valeria.

“A Arabella Salaverry, su compañera inseparable, y a sus hijos, mi abrazo solidario ante la dolorosa partida de Leonardo”, agregó Rojas.