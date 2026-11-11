María Fernanda León cuenta lo que pasó entre ella y Leonardo Perucci “hace nada”

Con sentimientos encontrados, María Fernanda León se refirió este martes a la muerte de don Leonardo Perucci y contó lo que pasó entre ella y el recordado actor hace muy poco.

Perucci falleció este 10 de noviembre a los 87 años, un día después de haberse sometido a un cateterismo debido a una obstrucción en las arterias coronarias. Durante el procedimiento, al también presentador de televisión le colocaron un stent.

María Fernanda León es presentadora de De boca en boca, de Teletica. (Instagram/Instagram)

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A pesar de la atención médica, el artista continuó con su salud complicada, especialmente por sus problemas respiratorios, hasta este martes, cuando partió de este mundo.

Esto dijo María Fernanda León

Tras conocer la lamentable noticia, María Fernanda contó que hace poco tuvo la oportunidad de ver y abrazar a don Leonardo, un gesto que, sin pensarlo, sería de despedida.

“Me parte el corazón esta noticia. Hace nada pudimos abrazarnos y sin saberlo despedirnos. Feliz viaje al cielo, don Leonardo”, dijo la figura de De boca en boca en una publicación de Instagram.

María Fernanda León contó que hace poco vio a don Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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Con el mensaje, León compartió un extracto de un reciente reportaje que hicieron sobre don Leonardo en el programa farandulero de canal 7, espacio que ella conduce junto a Mauricio Hoffmann, Bismarck Méndez y Montserrat del Castillo.

La reacción de León está entre las primeras que surgieron de figuras del espectáculo nacional que le dan el último adiós a quien fue una de las grandes figuras de la televisión costarricense.