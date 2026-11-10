Falleció el querido actor y presentador Leonardo Perucci

Leonardo Perucci fue operado este lunes y su condición de salud se empeoró. (Jose Cordero)

El mundo del espectáculo costarricense está de luto. El reconocido actor y expresentador de televisión Leonardo Perucci falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años.

La noticia llega después de que trascendiera que el artista había sido sometido este lunes 9 de noviembre a un cateterismo debido a una obstrucción en sus arterias coronarias.

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Durante el procedimiento, los médicos le colocaron un stent; sin embargo, su condición continuó siendo delicada, especialmente por sus problemas respiratorios. Su esposa, la actriz y escritora Arabella Salaverry, había confirmado que Perucci se encontraba en estado grave.

La partida de Perucci representa una gran pérdida para el teatro, la televisión y la cultura costarricense.

El artista, de origen chileno, llegó a Costa Rica en 1979 y desde entonces construyó una destacada trayectoria artística, convirtiéndose en una figura muy querida y respetada.

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Su legado queda en los escenarios, las producciones y las generaciones de artistas que encontraron en él a un maestro.