La promesa que se hicieron Mongo Mongo y Leonardo Perucci durante su reencuentro en el hospital

La vida tiene formas muy curiosas de reencontrar a las personas.

Después de compartir durante años en uno de los programas más recordados de la televisión costarricense, José Manuel Masís, el querido Mongo Mongo, y el actor Leonardo Perucci volvieron a verse cara a cara, pero esta vez lejos de los reflectores y unidos por una misma batalla: su recuperación de salud.

Leonardo Perucci y Juan Manuel Masís "Mongo Mongo" tuvieron un reencuentro muy especial. (Cortesía /Cortesía)

El emotivo encuentro ocurrió este martes en el hospital Calderón Guardia, donde ambos reciben terapias tras las delicadas operaciones a las que fueron sometidos en los últimos meses.

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Masís, quien sigue rehabilitándose luego de una compleja cirugía vascular por un aneurisma en una de sus piernas, contó a La Teja que la sorpresa fue enorme cuando vio aparecer a quien fuera uno de sus compañeros de labores en los años dorados de Fantástico.

“Nos sorprendimos. Fue un saludo muy fraterno, muy emotivo. Andaba con doña Arabela, la esposa, y nos encontramos ahí en rehabilitación. Yo tengo terapia todos los martes y ese encuentro fue maravilloso. Nos abrazamos y nos quedamos un rato así, juntitos, obviamente por la emoción de estar pasando este tipo de cosas de salud”, recordó.

Perucci, por su parte, continúa recuperándose de la cirugía cardíaca a la que fue sometido recientemente y que lo mantuvo varios días internado. Aunque enfrentó algunas complicaciones respiratorias durante su recuperación, ya se encuentra en casa y asistiendo a sus controles médicos.

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Mongo contó que vio a su viejo amigo con el optimismo que siempre lo ha caracterizado.

“Lo vi bien. A pesar de que tiene sus 86 o 87 años, siempre ha sido una persona de mucha fuerza. Siempre me ha demostrado una actitud muy positiva. Me decía: ‘Sí, vamos para adelante, aquí seguimos’”, relató.

El encuentro también les permitió recordar los años en que trabajaron juntos en la pantalla de canal 7 y hasta vacilaron que 40 años después ahora son compañeros, pero de rehabilitación.

Planean reunión

Pero la historia no termina ahí, pues el querido Mongo Mongo reveló que ya tienen planes para reunirse próximamente junto con Marianela Herrera, otra de las figuras emblemáticas que formó parte de Fantástico.

“Dentro de un tiempo vamos a tratar de reunirnos Marianela, don Leonardo y yo, que fuimos de los originales del programa, para tomarnos un cafecito y hablar de cosas positivas. Hablar solamente de enfermedades es un mal. El humor que tiene don Leonardo, Marianela y mi persona tenemos que aprovecharlo entre nosotros mismos”, comentó entre risas.

José Manuel Masís, quien dio vida a Mongo Mongo, personaje del programa Fantástico de Teletica donde trabajó junto con Leonardo Perucci. (Cortesía José Manuel Masís/Cortesía)

Para Mongo, ese encuentro será una oportunidad para recordar buenos tiempos, pero también para seguir encontrando motivos para sonreír.

“Ya hicimos felices a muchas personas en aquellos tiempos y ahora nos toca poner risas dentro de nuestros propios corazones. De eso se trata la vida”, concluyó.