Hay noticias con el estado de salud de don Leonardo Perucci tras complicada operación

El actor ya salió del hospital. (Jose Cordero)

Leonardo Perucci ya está de regreso en su hogar luego de permanecer varios días internado tras someterse a una cirugía cardíaca.

La buena noticia fue confirmada por su hija, Valeria Perucci, quien conversó con La Teja sobre el estado actual del querido actor y expresentador.

“Sí, ya se la dieron por dicha”, comentó Valeria al confirmar que su papá finalmente recibió el alta médica.

Además, explicó que ahora el artista permanece descansando y enfocado completamente en su proceso de recuperación.

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“Ahora está descansando en la casa y recuperándose”, agregó.

Hace apenas unos días, Valeria había contado que la recuperación de Leonardo se atrasó debido a una complicación pulmonar provocada por un leve resfriado que él presentaba cuando fue sometido al procedimiento cardíaco.

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Según explicó en ese momento, aunque la cirugía fue todo un éxito, el cuadro respiratorio hizo que tuviera que permanecer más tiempo hospitalizado mientras recibía tratamiento y monitoreo constante.

Valeria Perucci confirmó que su papá recibió el alta médica. (Jose Cordero)

Incluso, la hija del actor aprovechó para agradecer públicamente al personal médico del hospital Calderón Guardia y a todos los profesionales que estuvieron pendientes de la salud de su papá durante estos días tan complicados.

“Es impresionante la mejoría y estoy agradecida de corazón con la CCSS y los profesionales de calidad”, había comentado anteriormente.

Leonardo Perucci es una de las figuras más queridas de la televisión y el entretenimiento costarricense, por lo que muchísimas personas estuvieron pendientes de su evolución médica y enviándole mensajes de apoyo y cariño durante su recuperación.

Ahora, con el alta médica ya confirmada, el actor continuará recuperándose desde la tranquilidad de su hogar acompañado de su familia.