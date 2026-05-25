José Manuel Masís, más conocido “Mongo, Mongo”, cumplió el sueño que tenía tras complicada cirugía en su pierna

José Manuel Masis, "Mongo, Mongo", exparticipante del programa Fántastico de Teletica, poco a poco se recupera de su cirugía. (Cortesía /Cortesía)

José Manuel Masís, recordado por generaciones de televidentes costarricenses como el querido Mongo Mongo del programa Fantástico, de Teletica, cumplió una de las metas más importantes de su proceso de recuperación como fue volver a ponerse los patines.

Aunque hoy debe apoyarse en un bastón y reconoce que ya no puede desplazarse como antes, el exanimador asegura que lograr rodar nuevamente significó una victoria emocional enorme tras los complicados meses que ha enfrentado luego de una delicada operación vascular.

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El pasado 19 de febrero, Masís contó a La Teja que atravesaba un lento y doloroso proceso de recuperación después de ser operado de un aneurisma en la pierna izquierda el 6 de noviembre del año anterior. La cirugía implicó un bypass arterial y múltiples terapias físicas para recuperar la circulación y la movilidad.

En aquel momento confesó que uno de sus mayores sueños era volver a patinar, aunque fuera unos pocos metros, durante una actividad conmemorativa del Día Mundial del Patinaje, cuya actividad se realizaría en Jacó, Puntarenas.

Mongo, Mongo era una de las principales figuras de Fántastico de Teletica. (Cortesía /Cortesía)

Hoy, puede decir con orgullo que lo logró a pesar de que ya la vida sobre ruedas sabe que no volverá a ser la misma.

“Aquí sigo en convalecencia. Hace un mes fui a Jacó, con la autorización de la doctora. Patiné los últimos 500 metros sostenido, eso sí. Ya en un momento dado me solté y patiné solo, pero apoyado con el bastón”, relató emocionado.

Masís reconoce que volver a colocarse los patines le provocó temor al inicio, especialmente por la incertidumbre de cómo respondería su cuerpo después de la cirugía.

José Manuel Masis está muy feliz de haber hecho su deseo realidad aunque fuera solo por unos metros. (Cortesía /Cortesía)

Sin embargo, dos compañeros patinadores lo sostuvieron al inicio y hasta lo ayudaron a entrenar el día previo para poder hacerlo solo aunque fuera unos pocos metros.

El Día Mundial del Patinador se celebra los 14 de abril y, al igual que los últimos años, el Paseo de los turistas se convirtió en la pista de patinaje más grande del país el domingo 19 donde llegaron decenas de amantes de este deporte.

Cumplió la meta

Precisamente, ese día se convirtió en una fecha muy especial para Masís, pues significó una gran alegría para su corazón.

“Qué día más bello, cumplí una de mis metas, de mis propósitos”, aseguró muy orgulloso.

"Mongo, Mongo" fue a celebrar el Día Mundial del Patinador en Jacó. (Cortesía /Cortesía)

Además contó que, los médicos están satisfechos con la evolución que ha tenido tras la operación. Incluso, comentó que la doctora que lo operó considera que su recuperación ha sido un éxito.

“Hay partes de la arteria que dejaron de funcionar, entonces tuvieron que buscar otros caminos, otras venas, cosas internas, pero ya camino bien, siempre apoyado del bastón. No me da pena ni vergüenza usarlo y agradecido porque me ha ayudado muchísimo”, comentó.

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Mucho cariño

Durante este proceso, Masís asegura que el cariño de la gente ha sido una de las medicinas más importantes para mantener el ánimo arriba.

“No tenés idea. Allá en Jacó iba caminando y la gente me decía: ‘Mongo, qué dicha verlo aquí’. Y no eran personas relacionadas con el patinaje, sino gente que me recuerda de la televisión”, recordó.

Otro de los momentos que más lo conmovió, ocurrió recientemente cuando fue a recoger una medicina al hospital y sintió que, pese a que han pasado más de tres décadas desde que se dejó de transmitir el programa por canal 7. Fantástico estuvo al aire de 1985 a 1995.

Pasan los años pero es imposible no recordar a "Mongo, Mongo". (Cortesía /Cortesía)

“Una señora me reconoció y me dijo: ‘Don José Manuel Masís, gracias por darnos tantos años de alegría’. Casi me pongo a llorar. Me dio un abrazo tan sincero que ahí uno siente que puede decir: misión cumplida”, agregó.

Aunque todavía continúa en recuperación y sabe que quedan retos por delante, Masís mantiene intacta la actitud positiva que lo ha acompañado durante toda su vida.

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Sigue en el Music

Actualmente sigue asistiendo al salón de patines Music, en San Pedro, de Monte de Oca, cada cierto tiempo para mantenerse activo y rodearse de uno de los ambientes que más disfruta.

“Una de las cosas que me motiva y me fascina para seguir adelante es ir a patinar y también bailar”, explicó.

Incluso contó que hace poco regresó a las pistas de baile durante una actividad con música de las décadas de los 60, 70 y 80 que hubo en el salón Pepper, en Zapote.

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“Sigo para adelante y trato de ser un ejemplo de que, aunque exista una enfermedad o situaciones difíciles, hay que mantener la mente positiva, tener fe y rodearse de personas que le llenen a uno el corazón de buena vibra”, reflexionó.

A sus 73 años, José Manuel Masís sigue demostrando que el entusiasmo, la pasión y el cariño de la gente pueden convertirse en una poderosa fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.