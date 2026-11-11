Édgar Silva despide a Leonardo Perucci con un agradecimiento por lo que hizo por él hace años

Édgar Silva despidió al actor Leonardo Perucci, agradeciéndole lo que hizo por él hace años, cuando empezó su camino en la televisión.

El popular presentador de Teletica se refirió a eso en una publicación en Instagram horas después de que se confirmó el fallecimiento del artista a los 87 años.

Édgar Silva compartió esta linda fotografía junto a Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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Con una foto que se tomó con don Leonardo en uno de los pasillos principales de canal 7, Silva dedicó unas palabras póstumas a su “querido Leo” y abrazó a la familia en medio del momento que enfrenta.

“Gracias”

Édgar destacó que Leonardo le tendió la mano en sus inicios en el medio y le dejó grandes aprendizajes que hoy recuerda con el corazón.

“Gracias por la confianza y apoyo que me ofreciste desde el inicio de mi camino. Gracias por mostrarme la forma de ofrecer respeto, disciplina y educación al público”, afirmó el conductor de Mira quién baila.

Édgar Silva dijo esto de Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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“Por siempre estaré agradecido por tu respeto a mi trabajo y tu cariño hacia mi vida”, agregó Édgar, quien es una de las figuras más conocidas de la pantalla costarricense.

Silva también le envió un mensaje a la familia de don Leonardo.

“Para la familia Perucci Salaverri mi cariño y solidaridad en este momento de dolor. ¡Un beso y un abrazo!” finalizó.

Otras reacciones a la partida

La reacción de Édgar se suma a la de otras figuras del medio que ya externaron su dolor por la partida del intérprete, entre ellas María Fernanda León, Gustavo Rojas y la actriz Sofía Chaverri.

“Me parte el corazón esta noticia. Hace nada pudimos abrazarnos y sin saberlo despedirnos. Feliz viaje al cielo, don Leonardo”, expresó León en sus redes sociales.

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Gustavo Rojas afirmó: “Leo no solo deja una huella imborrable en los escenarios, sino también en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él el teatro y la vida”.

Sofía Chaverri recordó la vez que trabajó junto a don Leonardo en un montaje teatral.

Sofía Chaverri trabajó con Leonardo Perucci en el pasado. (Instagram/Instagram)

“Don Leo, qué placer haber trabajado con usted, haber tenido el gran honor de dirigirlo y haber compartido momentos tan bonitos. Buen viaje, don Leo. ¡Gracias por tanto!”, comentó Sofi en sus redes.