Farándula

Édgar Silva despide a Leonardo Perucci con un agradecimiento por lo que hizo por él hace años

Presentador de Teletica dedicó un emotivo mensaje al actor, quien falleció este martes, a los 87 años

Por Manuel Herrera

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Édgar Silva despidió al actor Leonardo Perucci, agradeciéndole lo que hizo por él hace años, cuando empezó su camino en la televisión.

El popular presentador de Teletica se refirió a eso en una publicación en Instagram horas después de que se confirmó el fallecimiento del artista a los 87 años.

Édgar Silva
Édgar Silva compartió esta linda fotografía junto a Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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Con una foto que se tomó con don Leonardo en uno de los pasillos principales de canal 7, Silva dedicó unas palabras póstumas a su “querido Leo” y abrazó a la familia en medio del momento que enfrenta.

“Gracias”

Édgar destacó que Leonardo le tendió la mano en sus inicios en el medio y le dejó grandes aprendizajes que hoy recuerda con el corazón.

Gracias por la confianza y apoyo que me ofreciste desde el inicio de mi camino. Gracias por mostrarme la forma de ofrecer respeto, disciplina y educación al público”, afirmó el conductor de Mira quién baila.

Édgar Silva
Édgar Silva dijo esto de Leonardo Perucci. (Instagram/Instagram)

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Por siempre estaré agradecido por tu respeto a mi trabajo y tu cariño hacia mi vida”, agregó Édgar, quien es una de las figuras más conocidas de la pantalla costarricense.

Silva también le envió un mensaje a la familia de don Leonardo.

“Para la familia Perucci Salaverri mi cariño y solidaridad en este momento de dolor. ¡Un beso y un abrazo!” finalizó.

Otras reacciones a la partida

La reacción de Édgar se suma a la de otras figuras del medio que ya externaron su dolor por la partida del intérprete, entre ellas María Fernanda León, Gustavo Rojas y la actriz Sofía Chaverri.

Me parte el corazón esta noticia. Hace nada pudimos abrazarnos y sin saberlo despedirnos. Feliz viaje al cielo, don Leonardo”, expresó León en sus redes sociales.

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Gustavo Rojas afirmó: “Leo no solo deja una huella imborrable en los escenarios, sino también en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él el teatro y la vida”.

Sofía Chaverri recordó la vez que trabajó junto a don Leonardo en un montaje teatral.

Édgar Silva
Sofía Chaverri trabajó con Leonardo Perucci en el pasado. (Instagram/Instagram)

“Don Leo, qué placer haber trabajado con usted, haber tenido el gran honor de dirigirlo y haber compartido momentos tan bonitos. Buen viaje, don Leo. ¡Gracias por tanto!”, comentó Sofi en sus redes.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008