Hija de los dueños de Teletica ya se olvidó de Pedro Capmany

María Jesús Prada, la hija de Paula Picado, dueña de Teletica, ya se olvidó del músico Pedro Capmany.

La periodista y heredera de canal 7, presentó este domingo a su nuevo novio, llamado Enrique.

“Chuz”, como le dicen sus amigos a la comunicadora, fue novia del músico roquero por varios años y tal parece que ese amor que se profesaban es cosa del pasado.

“Querido mundo virtual, les presento a Enrique. El hombre de mil sonrisas. El más polifacético y chineador que jamás haya conocido. Mente brillante y creativo a más no poder. Chef, guía turístico, cinéfilo, ingeniero, mejor amigo. Lo tenés todo. Y ahora yo te tengo a vos, mi madrileño. Sos lo mejor que me ha dejado tu ciudad y el amor más puro que me ha mostrado esta vida”, escribió en su cuenta de Instagram.

Prada estuvo viviendo en España, donde se fue a estudiar, y ahí conoció a su “dulce hombre Géminis”.