Hija de Nicole Aldana sobresale en los juegos nacionales y logra medalla de oro

Nicole Aldana y su familia desde siempre han apoyado cada competencia de su hija. Captura

Nicole Aldana vivió uno de esos momentos que le hinchan el corazón a cualquier mamá al ver a su hija destacar en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026, donde Mía se robó todos los aplausos al ganar medalla de oro junto a su equipo de gimnasia rítmica.

La hija de la modelo y empresaria brilló como parte de la delegación de Heredia, que conquistó el primer lugar en la categoría conjunto juvenil de aro, para atletas entre 14 y 15 años, gracias a una coreografía casi perfecta que dejó encantados a los jueces y al público que llenó el gimnasio este sábado.

LEA MÁS: Nicole Aldana explicó por qué su hija se tuvo que devolver del viaje familiar por Europa

Nicole Aldana más que orgullosa de su hija

Desde la gradería, la exbailarina de A todo dar vivió la competencia con el corazón en la mano, siguiendo cada salto y cada giro de su hija. Al final, la emoción fue total al ver que a Mía y a sus compañeras no se les cayó el aro y que la presentación salió tal y como la habían soñado.

“¡Nada se les cayó, lo hicieron increíble!”, escribió la orgullosa mamá en sus redes sociales, junto a un video del momento dorado que hoy celebra toda la familia.

Se viene el 15 años

La medalla de oro es el premio a meses de entrenamientos, disciplina y sacrificios, pero también al apoyo incondicional de una mamá que nunca dejó de creer.

Ya vimos que Mía Montero salió igual de talentosa que su mamá y que su nombre ya empieza a sonar fuerte en la gimnasia rítmica nacional.

LEA MÁS: Nicole Aldana sacó las uñas para defender a su hijo tras ser duramente criticado por hacerse look parecido a Lamine Yamal

Por cierto, Nicole contó hace unos días que próximamente es el 15 años de su hija y que quiere usar un vestido morado, pero aún no dan con el ideal por lo que este es uno de los detalles de la fiesta que más las tiene estresadas.