Hija de Rubby Pérez aseguró que tragedia en el Jet Set fue por “negligencia” y tomó esta decisión

Rubby Pérez falleció el 8 de abril en República Dominicana tras desplomarse el techo de la discoteca Jet Set. (Instagram/AFP/Instagram/AFP)

Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, reveló que demandará a los dueños del Jet Set por la tragedia ocurrida el 8 de abril, en la que su padre y más de 200 personas murieron.

En entrevista con Tony Dandrades, para Primer Impacto, Zulinka, quien es la corista de la banda del merenguero y también se encontraba en el lugar al momento que ocurrió el desplome del techo, describió el hecho como “lo más trágico e impactante” que ha vivido en su vida.

Al preguntarle si pensaba demandar, respondió: “Claro que sí, sin pensarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia”.

LEA MÁS: (Video) Circula último audio de Rubby Pérez debajo de los escombros y es desgarrador

Zulinka Pérez (de blanco y negro) denunció que la salida de emergencia de la discoteca Jet Set estaba cerrada durante la tragedia. (MARTIN BERNETTI/AFP)

Aseguró que no demandará por dinero porque no lo necesita, sino porque los dueños del centro de diversión se tienen que hacer responsable “y no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y sin su papá”.

Reveló que Antonio Espaillat (de la discoteca) no la ha llamado luego del siniestro y “le tiene cariño”, pero “esto no es algo personal, es su compañía”.

LEA MÁS: Entre lágrimas, hija de Rubby Pérez pide justicia porque dice que lo de la discoteca no fue un accidente

Así lucía la discoteca Jet Set previo a la tragedia

“Mi papá tocaba en Jet Set por nómina, solo los músicos cobraban”, confesó.

Sobre su relación con Ana Beatriz, la hija más pequeña de Rubby junto a la diseñadora Michelle Reynoso, dijo que nunca se han llevado mal.

“Es una niña, es mi hermana… yo sí he negado de algunas cosas por situaciones que ya hoy en día todo eso desapareció”.