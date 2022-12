Hija de Shirley Álvarez celebró su cumpleaños y lo que pasó en la fiesta le sorprenderá

Shirley Álvarez y su exesposo Alex Cuadra mantienen una buena relación por su hija Jimena. Instagram (Silvia Nunez)

La única hija de la presentadora Shirley Álvarez está próxima a cumplir 18 años y la noche del miércoles tuvo una celebración muy bonita con parte de su familia y algunos amigos.

Jimena Cuadra cumplirá el 19 de diciembre la mayoría de edad y en su fiesta ocurrió algo que tal vez para muchos parece poco inusual.

Su padre, Alexander Cuadra, llegó a la celebración con su actual pareja y en el lugar también estaba Shirley con su novio, el chef Daniel Vargas.

Las actuales parejas de los papás de la cumpleañera también estuvieron en su festejo, así como su novio. Instagram

Cabe recordar que la conductora de Dancing with the Stars recién se separó de su marido, con el que estuvo casada por 18 años. En la página del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no salen como divorciados todavía.

Tal es la madurez y respeto entre ellos y sus actuales parejas, que tampoco les preocupa estar en el mismo lugar y tomarse fotos juntos.

Chef Daniel Vargas guarda silencio ante rumores de amorío con Shirley Álvarez

La hija de la presentadora cumplirá la mayoría de edad el lunes. Instagram

Por cierto, ya Jime tiene novio, el cual por lo visto se lleva muy bien con sus suegros. ¡Felicidades a la futura cumpleañera!