Hija de Tatiana Zamora y Gustavo Rojas se luce en serie mexicana como protagonista

Sofía Rojas, hija de los actores Tatiana Zamora y Gustavo Rojas, grabó su primer capítulo de La Rosa de Guadalupe. (redes/Instagram)

Sofía Rojas, hija de los reconocidos actores ticos Gustavo Rojas y Tatiana Zamora, está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su joven carrera como actriz, pues por fin salió al aire el capítulo de La Rosa de Guadalupe en el que participó.

La actriz se fue hace tres años a México para estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) y, poco a poco, ha ido abriéndose camino en la industria de las novelas, demostrando que el talento definitivamente lo trae en la sangre.

La tica Sofía Rojas debutó en La Rosa de Guadalupe

Sofía no pudo contener la emoción y compartió en sus redes la alegría de ver materializado su primer trabajo profesional en Televisa.

“¿Y esta rosa? Aún no me creo que me paguen por lo que yo pagaría por hacer el resto de mi vida. Qué felicidad haber hecho mi primer trabajo con gente tan linda. Ya salió ‘Fruto bendido’ en La Rosa de Guadalupe", escribió acompañada de varias fotos del rodaje.

Sofía Rojas demostró que de verdad el arte lo trae en la sangre. (redes/Instagram)

La joven actriz recibió montones de mensajes de apoyo y felicitaciones, tanto de sus papás como de colegas y seguidores que han visto su crecimiento desde que era una chiquilla.

“Mi hija, mi orgullo. Una tica que inicia su carrera en La Rosa de Guadalupe de Televisa”, escribió su mamá.

Estos son parte de los actores con los que Sofía Rojas trabajó en este capítulo de La Rosa de Guadalupe. (redes/Instagram)

No hay duda de que este es apenas el inicio de un camino lleno de éxitos para Sofía, quien sigue trabajando duro para demostrar que Costa Rica también produce talento y del bueno.