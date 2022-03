Hija del exfutbolista Esteban Sirias debutó como cantante

Una mujer sensual, pícara y muy segura de sí misma destaca en el video de la canción “Soltera”, de los artistas nacionales Molinna, Daniem, Pacho O y Berly Sirias.

Esta última es precisamente la protagonista de la grabación y si bien su nombre es nuevo para muchos, su apellido sí es bastante conocido, principalmente en el mundo del fútbol, pues es la hija de Esteban Sirias, exfutbolista de Alajuelense, Saprissa, Herediano y otros equipos más.

Berly Sirias compartió con Daniem y otros artistas en la canción 'Soltera'. Cortesía.

La joven, de 18 años, debutó en el mundo del canto profesional con este tema, aunque desde muy chiquilla descubrió la pasión por la música. Pero algo que llama la atención es que no es fiebre al fútbol.

“Mi papá cuenta que desde chiquitita bailaba y mi encerraba en el baño a cantar, a mis padres les llamaba la atención que siempre tuve una voz de mujer más grande, entonces me metieron a clases de canto y así hasta entonces. Eso sí, esta es mi primera canción oficial”, comentó.

Acerca del video, la bonita muchacha cuenta que fue idea del productor de la canción incluirla y que le costó sacar su lado sensual, pues se consideraba una persona un poco tímida. Ya eso quedó atrás.

“Siempre fui muy tímida, me costaba estar en un escenario, hasta que a los 15 años pude ganar un concurso en Jazz Café, el premio era grabar una canción y conocí a Cris, que es el productor de ‘Soltera’ y me dijo que tenía este proyecto y que le gustaría que yo fuera parte, pasaron tres años y ya por fin pude grabar mi primera canción, creo que Dios me preparó para el momento”, aseguró.

Berly Sirias es la hija del exfutbolista Esteban Sirias. Cortesía.

El resultado ha sorprendido a todas las personas que la conocen, incluyendo a su tata.

“En el lanzamiento invité a mis compañeros del cole y no creían que esa fuera yo, porque parezco otra en el escenario, de hecho me siento muy cómoda, es como mi lugar seguro. Yo hablaba con mis papás de que me cuesta mucho creer todo lo que me ha costado poder convertirme en esa mujer del video, me ha costado mucho hacerlo porque era de las que pensaba en el qué dirán y no me sentía segura.

“Mi papá es muy celoso y me acompaña a todo, en el video estuvo ahí y en el lanzamiento también. Cuando le dije que iba a cantar urbano se asustó porque yo solo cantaba baladas, pero ya después me dijo que él me iba a apoyar en todo”, comentó.

Berly Sirias dejó atrás la timidez y ahora es una mujer muy segura. Cortesía.

Para Berly, fue una gran ventaja trabajar al lado de artistas que ya tienen más experiencias en el medio musical.

“Para mí fue el momento y el lugar perfecto, con artistas que ya se han fogueado y eso me terminó de convencer de que voy con todo y de que estoy viviendo mi sueño. El personaje ya estaba planeado y eso era lo mismo que quería proyectar en mi en ese video, me mentalicé en verme como una mujer segura y sexy, me ponía a ensayar en el espejo y eso ayudó mucho para que se viera bien.

“Los otros cantantes también tenían como miedo de que no pudiera, me aconsejaron mucho y me sentí muy respaldada y creo que les gustó mucho el resultado”, dijo.

Como era de esperarse, una vez que lanzaron la pieza, las redes sociales de Berly han crecido y ella agradece mucho el apoyo que le están dando en los primeros pasos que da como artista.

La muchacha cuenta que tiene una gran relación con sus padres y que todo lo deciden en conjunto.

“Yo le cuento todo a él, es como mi mejor amigo, entonces antes de tomar alguna decisión le pregunto a él o a mi mamá (Seidy Sánchez), tenemos muy buena relación los tres”, añadió.

Aunque disfrutó el urbano, Berly sueña con hacer música en otros géneros y así demostrar la bella voz que se maneja.