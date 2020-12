Soy una persona que pude seguir el camino, estuve un tiempo con psicólogo y me hizo ver eso, no soy inválido, todavía depende de mí y lo que tuve fue un parón en mi vida. Por eso me siento bien y me gustaría volver a hacer las cosas que siempre me han gustado y a la vez demostrarle a la gente que las dificultades no están en lo físico.