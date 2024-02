Hijo de Bryan Ganoza estuvo de nuevo en el hospital

Bryan Ganoza contó cómo va la salud de su pequeñito. (Instagram)

El cantante Bryan Ganoza nuevamente estuvo en el hospital Nacional de Niños con su hijo Bastian, de un añito.

Al pequeño debieron hacerle algunos exámenes este lunes debido a los problemas respiratorios que sufre desde que nació. Sin embargo, esta vez por dicha no quedó internado.

“El cabro más macabro” contó que aún están a la espera que le hagan otro examen que es sumamente importante para ver si por fin le quitan la sonda nasogástrica que anda desde noviembre, cuando se puso bien malito.

“Es lo único que estamos esperando y que me tiene bien ansioso. No tenemos fecha todavía, lamentablemente, por eso es que casi no subo (a sus redes) cosas de Bastian, familia, porque no me gusta que lo vean con la sondita aquí (en la nariz)”, mencionó en una historia de Instagram.

Pese a eso, el cantante y bailarín dice estar muy contento porque su pequeño está en su casita y que está muy bien.

Además, explicó que solo están a la espera que los llamen para esa prueba y que por más que han buscando hacerle el tratamiento por fuera, solo en el hospital Nacional de Niños lo hacen.

“Primero Dios que nos llamen pronto para que le hagan este Fes, que es un examen bastante complejo y que solo el hospital de Niños lo hace sino ya lo hubiéramos pagado por fuera, hemos intentado averiguar, pero ningún hospital lo hace aquí”, mencionó.

Bryan Ganoza pasó en el hospital a finales del año pasado porque su hijo estaba muy enfermito.

A finales del año pasado, el bebé estuvo internado varias semanas y lo mantuvieron hasta sedado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y es que nació con las amígdalas y adenoides muy grandes y eso le ha generado severos problemas respiratorios. Además, estuvo con un virus, lo que complicó más su salud.