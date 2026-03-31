Hijo de “Doña Merry” ya creció y muestra cuerpazo, ¡ojo chiquillas!

El humorista Roque Ramírez junto a su hijo Esteban Ramírez Orozco. (redes/Instagram)

El hijo del humorista Roque Ramírez, de Pelando el ojo, ya es todo un muchachón y muy guapo, por cierto.

Esteban ya tiene 21 años y dejó claro en redes sociales que la disciplina le está pasando factura… pero de la buena.

El joven, quien en su momento formó parte de las ligas menores de la Liga Deportiva Alajuelense y también del Club Sport Herediano, sorprendió a sus seguidores al compartir una historia en Instagram donde presume su trabajado abdomen.

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Esteban Ramírez Orozco, hijo de Roque Ramírez, tiene ya 21 años y luce muy saludable. (redes/Instagram)

En la imagen, Esteban deja ver que el esfuerzo, los entrenamientos y la constancia están dando resultados, pues luce una condición física que no pasó desapercibida en redes sociales. Incluso hasta su mamá, Evelyn Orozco rajó diciendo que es de ella semejante galán.

Y es que el joven ha venido construyendo su camino poco a poco. Atrás quedaron aquellos años en los que muchos lo recordaban por sus imitaciones de Michael Jackson, cuando incluso llegó a participar en proyectos de cine nacional siendo apenas un niño.

El hijo de Roque Ramírez estuvo jugando con el Herediano y también estuvo en Alajuelense. (redes/Instagram)

Con el paso del tiempo, el hijo de “Doña Merry” decidió enfocarse más en el deporte, probando suerte en el fútbol y formando parte de procesos importantes en equipos tradicionales del país.

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Cuando estaba niño Esteban imitaba a Michael Jackson y también participó como actor en algunas películas nacionales.

Hoy demuestra que sigue enfocado en su crecimiento personal y físico, dejando claro que la disciplina es clave en cada etapa.

No nos cabe la menor duda de que Roque está muy orgulloso del hombre en que se está convirtiendo su hijo, a quien siempre ha cuidado como su mejor diamante.