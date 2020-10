Creo que cuando uno hace las cosas bien, las críticas siempre van a llevar, igual que si las hace mal. Sí he notado eso, una vez él habló de Saprissa y dijo que no iba a clasificar en un partido que tuvo que remontar contra Olimpia de Honduras y sí lo ganó (Saprissa), entonces yo hice una publicación sobre eso y nos llovieron los comentarios y eso me asustó. Él simplemente me dijo que siempre va a haber gente que critique, que uno solo tiene que ser humilde y aceptar eso y que si se puede mejorar se hace. Antes me metía a defenderlo, pero conforme fui madurando me di cuenta que no vale la pena y hasta aprendí a tomarlo con humor.