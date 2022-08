Hijo de Maribel Guardia se planta en que seguidora le robó un aprete

En las fotos de TV Notas se ve a Juliancito apercollando a la seguidora. Foto: TV Notas

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, está metido en un broncón luego de la polémica que causaron las fotos en las que sale besando a una seguidora a pesar de estar casado desde hace cinco año con Imelda Garza, con quien tiene un hijo.

Después del escándalo, el cantante dio su versión y contó que su esposa se siente enojada y triste luego de haber visto la publicación.

Hace una semana, la revista mexicana TV Notas dio a conocer unas imágenes en las que supuestamente se ve a Julián besando a una fan, lo que le valió muchas críticas.

En la publicación también se aseguró que Julián tiene nuevamente problemas de alcoholismo y que eso ha afectado su matrimonio y los proyectos en los que trabajaba ya que, supuestamente, tuvo problemas con el productor Nicandro Díaz al llegar tomado al rodaje de la telenovela “Los caminos del amor”.

Lo niega todo

Ante tales acusaciones, el también hijo de Joan Sebastian decidió hablar de lo que pasó y negó todo lo publicado por TV Notas. Aseguró que no le fue infiel a su esposa y que la polémica causó que terminara el buen momento que estaban viviendo.

Julián se disculpó con su pareja ante los reporteros que lo encontraron en un aeropuerto mexicano.

Julián e Imelda llevan cinco años de casados y ahora están en crisis. Foto: TV Notas (Tv Notas)

“Esto se ha sacado de contexto de todas las formas posibles, aun así reconozco que tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo es la única a la que le puedo decir algo al respecto. A mi esposa, que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor, pero esto es ya un ensañamiento de parte de esta revista en mi contra”, dijo a los medios según publicó Infobae.

Julián afirmó que la revista difundió información false a. Dijo quél no le pidió el número de teléfono a la fan que se le acercó a pedirle una foto y que ella le habría robado el beso y que su reacción fue abrazarla.

“Obviamente no le gustó nada la publicación (a Imelda). Pero es algo sacado de contexto. Es una chava que se me acercó, me pidió una foto, cuando le estaba dando la foto me da un beso, ¿cómo reaccionas? Le doy un abrazo así de ‘gracias, hermosa’, que no sé qué. Seguimos platicando (...) la llevo a su taxi y ya”, dijo.

Se alborotó el panal

El cantante lamentó que antes de las fotografías filtradas estaba en un buen momento con Imelda y ahora no sólo tiene que afrontar su enojo y tristeza, sino también cómo su imagen se dañó con todo lo que se ha dicho desde que las fotos se hicieron públicas.

“Imelda y yo estábamos teniendo un momento muy bonito en nuestra relación y estamos viviendo una etapa muy linda. Obviamente ahorita está enojada, está triste, está, ¿qué te puedo decir? y el que más sacado de onda (sorprendido) soy yo porque el tema no sólo es eso, que la afecta a ella directamente y me afecta a mí, sino también todas las demás acusaciones

“El tema de que estuve internado en diciembre, ya se comprobó que no era cierto (...) Después Nicandro (Díaz) ya salió a decir que es mentira que alguna vez yo llegué en mal estado a Televisa, entonces, ¿cuántas mentiras puede decir juntas esta revista? Es impresionante”, afirmó ante las cámaras.

La revista mexicana había señalado que Julián y su pareja tenían problemas debido a que Maribel era muy metiche en su relación, lo cual generaba tensiones entre ambos.

Figueroa también mencionó que está pensando seriamente en tomar acciones legales contra la publicación debido a todas las acusaciones que se hicieron en su contra.