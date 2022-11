Hijo de Maribel Guardia se rehabilita del alcoholismo para salvar su matrimonio

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia se hizo liguista por su tío Adrián Barahona Chacón. Foto: Instagram

Julián Figueroa, hijo de la costarricense Maribel Guardia y de Joan Sebastian, tiene años luchando contra la adicción al alcohol, misma que le ha causado muchos problemas.

En el pasado mes de octubre, medios de comunicación mexicanos reportaron que el matrimonio de Figueroa con Imelda Garza, estaba en crisis.

¡Esposa le puso un ultimátum! Matrimonio de Julián Figueroa se tambalea

Ante los rumores de infidelidad y de divorcio, la propia esposa del cantante decidió hablar con la revista TVyNovelas sobre la situación real que atraviesan.

Garza indicó que han sido víctimas de muchas mentiras y que juntos luchan por salvar su matrimonio.

“La realidad es que, como en todos las relaciones, hemos tenido conflictos, pero los hemos resuelto y tratamos de apoyarnos mutuamente para salir adelante”, comentó a la revista.

La joven de 25 años también se refirió al daño que le hicieron las fotografías de Figueroa besando a otra mujer.

“Sí, me enojé mucho con él y lo evité durante varios días, pero cuando se me pasó el coraje me di cuenta de que eso sucedió en un estado total de inconsciencia, me pidió perdón porque él no recordaba nada de lo que pasó y eso le afectó mucho emocionalmente”, dijo.

Garza aclaró que aún continúa enojada con el hijo de Guardia, pero que sabe que en su relación hay amor y que la enfermedad del alcoholismo lo llevó a fallar.

“Sigo enojada con él, pero eso no cambia que sí me ama y yo lo amo a él y sé lo que ha tenido que luchar contra su enfermedad porque he estado en el medio”, contó.

Garza concluyó diciendo que actualmente están luchando por su matrimonio y que Figueroa está enfocado en luchar contra su enfermedad para estar mejor física y emocionalmente por el bien de su esposa y su hijo.