Hijo de Sylvia Blanco se gana los aplausos al coprotagonizar la nueva película de Russell Crowe

El actor costarricense Daniel Zovatto, hijo de la expresentadora de televisión Sylvia Blanco, dejó sin palabras a todos los que asistieron a la premiere en el país de la película El exorcista del papa, protagonizada por Russell Crowe.

Esta cinta se estrena el próximo 5 de abril en todos los cines del país, sin embargo, un grupo de amantes del terror y lo paranormal, así como la misma doña Sylvia, la pudieron ver antes en la actividad que se realizó en Nova Cinemas Plaza Real Alajuela.

En esta producción de Hollywood, Russell Crowe interpreta al sacerdote Gabriele Amorth, el legendario exorcista de la diócesis de Roma, fallecido en 2016.

Russell Crowe y Daniel Zovatto son el padre Amorth y el padre Esquibel. Sony.

Según varios de los asistentes, el papel que desempeña Daniel, como el padre Esquibel, coprotagonista de la cinta, lo hace espectacular, pues todas sus intervenciones los pusieron con los pelos de punta.

Uno de ellos fue Israel Barrantes, del grupo Investigación Paranormal CR, quien se sorprendió con la película, pero más con la actuación del tico.

“Tuve la oportunidad de estar en la premiere y definitivamente es una señora película, de las mejores de terror que se pueden ver en este año. Un Russell Crowe que se comió el papel del padre Amorth, estamos acostumbrados a verlo en otros papeles como Gladiador, pero en esta la voló, muy buen actor”, dijo.

Daniel Zovatto se jala un papelazo en el Exorcista del papa. YouTube.

En cuanto al tico, comentó que su actuación lo dejó sin palabras, al ver el gran trabajo que realizó.

“Jamás imaginé que un tico tuviera tanto potencial para realizar un papel de coprotagonista, no porque no podamos, sino porque no estamos acostumbrados a ver a costarricenses en Hollywood. Entonces uno se sorprende. Es un chavalo con muy buen manejo del papel, en los momentos de tensión demuestra y te pone con los pelos de punta con ciertos guiones, con él sucede todo lo que es la parte de los exorcismos y lo hace muy bien, también el manejo del inglés, definitivamente nos sacó el menudo, su actuación me dejó sin palabras.

“Es una de las mejores películas que he visto, uno está acostumbrado a ver ese tipo de rituales, sabe que las personas que hagan este tipo de guiones, tienen que estar guiados por personas que sepan sobre exorcismos, lo que se ve en esta película está muy pegado a la realidad. El guion, la trama, los actores y la cereza en el pastel que es tener a un tico a la par de Russell Crowe hace que la película sea una de las mejores que he visto”, comentó el investigador de fenómenos paranormales.

Israel ( de azul) del grupo Investigación paranormal CR disfrutó al máximo la peli. Cortesía.

Orgullosa.

Mientras tanto, doña Sylvia, afirmó que está más que orgullosa por el gran trabajo de su hijo, quien tiene 31 años.

“Fue muy emocionante ver ya plasmado en el cine la experiencia, para Dani fue muy importante en esta película y ahora que la va a poder ver todo mundo, mucho más. Es una película muy impactante, tiene un enfoque diferente a lo que se ha visto en otras como El Exorcista, aquí el elemento más importante es que es una historia de la vida real del padre Amorth y eso ya lo hace diferente. Me sentí orgullosa como mamá y costarricense, pero también satisfecha como espectadora”, comentó.

LEA MÁS: (Video) Presentadora Sylvia Blanco: “La vida me castigó por ser bonita”

En la cinta, Daniel tiene escenas muy fuertes y por suerte para doña Sylvia no fueron tan impresionantes, debido a que ya su hijo la había preparado para lo que vendría.

“Esa película la grabaron en Irlanda y yo estuve muy al tanto del proceso, el día que grababa las escenas fuertísimas, estuvimos hablando, digamos que ya sabía o estaba preparada para lo que saldría, sabía que había una carga importante a nivel actoral en estas escenas, ya imaginaba que lo que vería sería fuerte. No deja de impactarme, aunque estuviera al tanto de lo que venía”, aseguró.

Sylvia Blanco quedó más que orgullosa con la actuación de su hijo Daniel Zovatto. Cortesía.

Para doña Sylvia, este papel que hizo Daniel es una muestra más de que es un actor maduro, listo para los grandes proyectos.

De momento, no han podido conversar después de haber visto la película, pero espera hacerlo para decirle lo satisfecha que está con la labor que hizo su retoño, en donde no solo representa a su familia, si no a todo el país.

“Ayer ( jueves) lo dije, Daniel está muy orgulloso de ser costarricense, él siempre lo dice en sus entrevistas y en sus redes sociales y no olvida sus raíces y eso es algo muy bonito que la gente lo sepa”, agregó la feliz mamita.

Por cierto, el actor se casó el fin de semana pasado por lo que disfruta un momento más que especial en su vida profesional y personal.