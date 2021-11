Hijo de uno de los Hermanos Vargas dejó las drogas y ahora da testimonio con su música

Me despojo de toda gloria . #DIOSESBUENO #ELQUERERESELPODER #CADAQUIENESTACOMOQUIERE LIKE Y COMPARTA Posted by JASON C.R on Friday, November 5, 2021

Su familia es toda una institución en la música en el país y él está luchando por recuperar el tiempo que le quitaron las drogas.

Hablamos de Jason Vargas, hijo de Édgar Eduardo, integrante de la mítica banda de rock Los Hermanos Vargas, la cual lleva 55 años compartiendo su talento.

Jason tiene 39 años y es amante de la música desde carajillo; sin embargo, cayó en el maldito vicio que congeló su ADN musical. Hoy corre por recuperar el tiempo perdido y paralelamente dejar grandes enseñanzas a los jóvenes.

Él es rapero y trata de que los mensajes positivos salgan de su boca en cada una de sus canciones.

Para contrataciones puede llamarlo al 6135-2755. Ya sea para cantar o para que dé su testimonio.

Jason Vargas no afloja y sabe que hay mucho tiempo que recuperar. Cortesía. Jason Vargas no afloja y sabe que hay mucho tiempo que recuperar. Cortesía.

- ¿Cómo está ahorita?

Ya tengo tiempo de estar tranquilo, a la gente le está gustando y se me está dando la oportunidad de volver a hacerlo y aquí vamos, agradeciendo mucho todas las puertas que se abran.

- ¿Cómo empezó en la música?

Yo siempre andaba metido en todos los chivos de Los Vargas, traveseando la batería y los demás instrumentos, yo creo que es algo de familia porque tengo un hermano que también rapea.

Yo hago música rap, pero positiva. Es urbana, pero con otro concepto a lo que se acostumbra, tratando de dejar algo bueno a la gente, a diferencia de lo que se escucha ahora.

[ Para los Hermanos Vargas la pandemia ha sido su peor pesadilla ]

- ¿Y el rock no le gusta?

Sí, claro, interpretaba canciones desde carajillo, me daban el chance de cantar con Los Vargas, eso no se me olvida, pero ellos cantan en inglés y en eso yo no soy bueno. También fue porque cuando me crié estaba de moda el reggae, entonces llegué a cantar con Tapón, Gonín y Toledo, grabé Radicales 4, pero lo que pasa es que no me gusta hacer música comercial o, si es así, que sea con otro enfoque.

- ¿Ahorita está trabajando en la música?

Sí, yo subo videos en mi página de redes sociales y me han contratado en fiestas privadas, ya sea para cantar o para dar charlas porque yo doy testimonio de que Dios me ayudó a salir de todo lo malo, entonces me invitan a centros de restauración, escuelas e iglesias, donde puedo dar un show o una charla.

- ¿Desde cuándo consumía drogas?

Desde los 12 años, pasé un tiempo bien, haciendo música, con chamaquillas y jugando de fresa, pero después empecé a probar mota, luego perico y ya como a los 22 años me descontrolé fuerte y tenía dependencia a las drogas, pero el orgullo no me dejaba darme cuenta de que estaba mal, uno pensaba que lo podía controlar porque sabía que Los Vargas no siempre estuvieron bien y salieron.

Pasó mucho tiempo hasta que me rendí. Ya no vivo en Alajuelita, donde vive mi familia, para evitar, alquilo una casa en San Pedro, aunque me quede sin un cinco, pero es un lugar más tranquilo, trato de ir a la iglesia y ahí voy para adelante y la música es algo que me ayuda.

Lo rico es ver que ahora tengo capacidad para manejar el estrés y tomar decisiones que antes no, para mucha gente eso es algo normal, pero para mí, que fui como un cavernícola, que comía de vez en cuando y dependiendo de una droga, es muy bonito.

Jason Vargas y su tata Edgar Eduardo Vargas comparten el talento por la música. Cortesía Jason Vargas y su tata Edgar Eduardo Vargas comparten el talento por la música. Cortesía

– ¿Hay música suya en YouTube de cuando andaba en drogas?

Sí, hay un montón de videos cuando andaba hecho un ‘arapo’, que se hicieron virales, pero yo no tenía conocimiento que andaban en las redes sociales, se daban porque la gente me pedía que les cantara algo y me daban plata para comprar drogas, entonces me grababan y lo subían.

- ¿Estaba mal y aún así podía rimar y cantar?

Sí, la gente me decía que cómo hacía si tenía cinco días de no dormir y yo no sabía, es algo que me salía.

- ¿Cómo se siente al ver esos videos?

Es duro, hace unos días subieron uno a Facebook donde yo andaba fatal y tuve que comentarlo, para que la gente se dé cuenta que ya uno salió de eso y que está mejor, yo me veo y me duele, me choca porque sé que en esos momentos andaba realmente mal.

- ¿Lo mejor que se puede hacer en esos casos es aceptarlo y dar testimonio para que no le pase a los demás?

Así es, me tocó a mí y aceptarlo me costó mucho porque yo perdí muchas cosas, tengo un hijo de 15 años que sigo en Instagram, pero no quiere nada conmigo. Es difícil todavía porque perdí trabajos y tiempo, pero tengo que saber que viene algo mejor y trabajar para que eso se dé y para que los que van para arriba no pasen por lo que yo pasé.

Vieras cómo me escribe la gente de que tiene familiares que andan en drogas y que qué pueden hacer. Yo les digo que es difícil porque un adicto sale hasta que él quiera, hasta que se dé cuenta que tocó fondo. Lo que trato es de hablarles y que sientan que me pueden llamar cuando lo necesiten.

- ¿El secreto para dejarlo es darse cuenta que se tocó fondo?

Sí, y no olvidarlo, mucha gente deja de consumir, piensa que salió y no es así, tiene que pasar un tiempo para poder manejar plata, para tener una relación y tener responsabilidades y eso es difícil.

-¿A dónde cree que hubiera llegado si no se metía en droga?

Eso es algo que he pensado y que antes me hacía daño, pero ahora lo manejo mejor y entiendo que por algo pasó y vienen cosas mejores.