Hijo mayor de Nancy Dobles recuerda a su papá a cuatro meses de su muerte

Daniel Drew Dobles junto a su papá Daniel Drew. Fotografía: Instagram Daniel Drew. (Instagram/Instagram)

Daniel Drew Dobles, el hijo mayor de la querida Nancy Dobles, escribió un mensaje este jueves sobre la muerte de su papá, el empresario Daniel Drew, hace cuatro meses.

LEA MÁS: Fallece Daniel Drew, exmarido de Nancy Dobles y padre de sus dos hijos

El joven, de 22 años, recordó a su progenitor con un breve, pero sentido mensaje que compartió en sus redes, en el que habló sobre el vacío que dejó en él su partida.

Drew falleció el pasado 14 de abril a los 57 años, tras semanas luchando por su salud debido a un derrame cerebral que sufrió en febrero pasado.

Al cumplirse cuatro meses exactos de su fallecimiento, el hijo mayor de la presentadora de Teletica escribió un mensaje en inglés en sus historias de Instagram, con dos fotos muy hermosas junto a su papá.

Daniel Drew Dobles compartió este emotivo mensaje a cuatro meses de la muerte de su papá. Fotografía: Instagram Daniel Drew. (Instagram/Instagram)

“Cada día te extraño, con el corazón cargado de tristeza. Vivirás para siempre con nosotros. Te amo, papá”, publicó el joven.

LEA MÁS: Exesposo de Nancy Dobles será papá póstumo: su pareja está embarazada

En una siguiente historia mostró el lugar donde descansa su papá y las orquídeas blancas que decoran su tumba.

Además de Daniel, Nancy y su exmarido también son papás de Gabriel, que ya tiene 18 años.