Adriana Durán vive un momento de mucho orgullo, felicidad y agradecimiento y el responsable de todos esos sentimientos es su hijo menor, Marco Calandrelli.

El joven sorprendió a su mamá con una gran noticia a pocos días de cumplir sus 18 años, según comunicó este lunes la expresentadora de Buen día y Teletica Deportes a través de sus redes sociales.

Adriana Durán tiene cuatro hijos. Marco, de camiseta celeste, es el menor.

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Gran nota de admisión en la UCR

Marco tuvo uno de los mejores promedios de admisión a la Universidad de Costa Rica en su colegio, el Saint Paul College.

La periodista difundió la noticia en sus redes. “Mejores promedios del examen de admisión de la UCR, Marco Calandrelli Durán. Promedio 710.29”, dice la publicación en sus historias de Instagram.

La UCR entregó la semana pasada los cortes de sus exámenes de admisión para el curso lectivo de 2027, cuya puntuación máxima era de 800 puntos, por lo que a Marco no le fue nada mal y fue reconocido en su colegio por el resultado.

“Desde el cielo hasta aquí celebramos tus éxitos. ¡Lo logramos!”, escribió la encargada de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol al sacar pecho con la noticia en sus redes.

Adriana Durán dio a conocer que su hijo menor fue uno de los mejores promedios de admisión de la UCR del colegio donde estudia el muchacho. (Instagram/Instagram)

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La relación que Durán estableció entre el cielo y la tierra se debe a que el padre de Marco, el empresario Stefano Calandrelli, murió en 2018.

El menor de cuatro

Adriana no dio a conocer la carrera que estudiará su hijo en la principal universidad pública del país, pero esos resultados le dan al joven grandes posibilidades de acceder a una carrera cotizada de ese centro de estudios.

Marco es el menor de cuatro hijos que tuvo Durán. Nació el 21 de diciembre de 2008. Los otros son Diego, de 35 años; Fabián, de 29, y Juan Carlos, de 26; los tres, de apellidos Estrada Durán y fruto de su primer matrimonio con Luis Estrada Umaña, de quien se divorció en el 2001 tras seis años de casada.

Marco Calandrelli es el hijo menor de Adriana Durán. El muchacho cumplirá 18 años el próximo 21 de diciembre. (Instagram)

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