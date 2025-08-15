Adriana Durán publicó una foto con sus cuatro hijos y le llovieron piropos

Adriana Durán y sus hijos (Instagram)

Adriana Durán celebró el Día de la Madre con sus hijos y mostró que ya no le quedan bebés.

La querida periodista deportiva, aparte de sobresalir en el mundo de la comunicación y el deporte, lo ha hecho en el de las madres, y es que siempre su prioridad han sido sus hijos.

Este viernes, compartió una imagen junto con sus cuatro hijos para celebrar y felicitar a todas las madres.

“Que casi no me veo en la foto… y es la esencia de la misma. No importa cuán grandes sean, siempre serán mis bebés, mi orgullo y mi razón de ser. ¡Feliz día a todas las mamás enamoradas de sus hijos como yo!“, escribió en sus redes sociales.

A Durán le llovieron mensajes de felicitaciones y muchos piropos para sus hijos que ya despiertan miradas entre sus seguidoras.

“Qué belleza”, “¿Qué les diste mujer?“, ”Todos guapos", “Qué lindos”, “Qué hijos tan lindos”, “Todos bellos”, “Qué lindos hijos”, “La suegra de muchas”, “Le sobra quien la defienda con esos hijos tan guapos”, fueron algunos de los comentarios.