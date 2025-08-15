Teleguía Farándula

Adriana Durán publicó una foto con sus cuatro hijos y le llovieron piropos

Adriana Durán celebra el Día de la madre muy bien acompañada

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Adriana Durán y sus hijos
Adriana Durán y sus hijos (Instagram)

Adriana Durán celebró el Día de la Madre con sus hijos y mostró que ya no le quedan bebés.

La querida periodista deportiva, aparte de sobresalir en el mundo de la comunicación y el deporte, lo ha hecho en el de las madres, y es que siempre su prioridad han sido sus hijos.

Este viernes, compartió una imagen junto con sus cuatro hijos para celebrar y felicitar a todas las madres.

LEA MÁS: ¡Adriana Durán regresó a Teletica!

“Que casi no me veo en la foto… y es la esencia de la misma. No importa cuán grandes sean, siempre serán mis bebés, mi orgullo y mi razón de ser. ¡Feliz día a todas las mamás enamoradas de sus hijos como yo!“, escribió en sus redes sociales.

LEA MÁS: A Marianela Valverde el Día de la madre le cayó a dos meses del milagro más grande de su vida

A Durán le llovieron mensajes de felicitaciones y muchos piropos para sus hijos que ya despiertan miradas entre sus seguidoras.

“Qué belleza”, “¿Qué les diste mujer?“, ”Todos guapos", “Qué lindos”, “Qué hijos tan lindos”, “Todos bellos”, “Qué lindos hijos”, “La suegra de muchas”, “Le sobra quien la defienda con esos hijos tan guapos”, fueron algunos de los comentarios.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Adriana DuránDía de la madrehijos de Adriana Durán
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.