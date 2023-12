Hijos de María Carey están “hartos” de la exitosa pieza de su mamá

La pieza de Mariah Carey “All I Want for Christmas is you”, fue un exito en Spotify.

A los hijos de Mariah Carey ya no les hace mucha gracia escuchar “All I Want for Christmas is you” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú).

Según la revista Quién, los mellizos de Mariah Carey y Nick Cannon, Monroe y Moroccan, de 12 años, bromean porque ya “están hartos” del tema navideño que ha convertido a la cantante estadounidense en la Reina de la Navidad, luego del éxito inusitado que la canción le ha dado desde que la lanzó en 1994 y que cada año, en la época decembrina, se vuelve un himno de la temporada, además de acompañar a miles de videos y ser la inspiración de memes que surgen en redes sociales apenas terminan las festividades de Halloween y Día de Muertos.

Mariah Carey compartió varias publicaciones en Instagram en las que la acompañan sus hijos mellizos, Monroe y Moroccan Cannon, quienes entre broma y broma parece que ya tuvieron suficiente de la canción navideña de su mamá que se convirtió en un himno que pronto cumplirá 30 años de haberse estrenado.

La propia intérprete del “Amor que soñé”, parece estar muy consciente de que su canción es motivo de bromas, por lo que hasta sus hijos se sumaron a estas.

La guapa cantante compartió un video en su perfil de Instagram, donde se ve que les da una explicación a sus hijos, sobre la canción, la cual es un momento para celebrar; pero antes de arrancar y cantar la canción, lo que hace es desesperar a los niños y los obliga a salir del cuadro dramáticamente.

La pieza “All I Want for Christmas is you” (Todo lo que quiero para Navidad eres tú) volvió a romper récords al convertirse en la canción más escuchada en Spotify en la víspera de Navidad con más de 20 millones de reproducciones.