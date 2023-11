Hijos de Nancy Dobles sorprenden con su nueva faceta

Nancy Dobles junto a sus dos hijos Gabriel y Daniel.

Los hijos de Nancy Dobles sorprendieron con su nueva faceta, en la que le guiñan el ojo a la vida farandulera que eligió su famosa mamá desde muy joven.

Daniel y Gabriel Drew Dobles, los guapos hijos de la presentadora de canal 7, se tiraron al modelaje y protagonizaron una sesión de fotos para promocionar pantalonetas de playa.

Ellos fueron fichados por una marca conocida en el país por vender ropa de verano para hombres, mujeres y niños, y las fotos que hicieron ya están circulando en redes sociales.

A Daniel, el hijo mayor de Nancy (tiene 20 años), ya se le había visto rozarse en ese medio en algunos anuncios de televisión que ha protagonizado al lado de su mamá.

Sin embargo, la gran sorpresa la dio Gabriel, de 16 años, quien siempre le había huído a cualquier cosa relacionada con una vida pública.

De hecho, a finales de setiembre, Gabri (así le dice la presentadora de Buen día) dijo a La Teja que él no está muy interesado en ser famositico ni seguir los pasos de la porteña; pero al parecer, ya se dio una oportunidad de coquetear con el medio.

Daniel (primero a la izq.) y Gabriel (en el medio) ahora se la tiran como modelos. Los dos son los hijos de Nancy Dobles. (Instagram)

“No me interesa mucho (la televisión). No es que no lo respete, porque es un trabajo muy difícil y requiere de algo que no se tiene que entrenar sino es de cómo uno nace. Me asusta un poco saber que tanta gente me vea”, refirió el menor de los hermanos Drew, en aquel momento.

Daniel Drew es el hijo mayor de Nancy Dobles. (Instagram)

Pero ahora el joven, junto a su hermano, se soltó los botones de la camisa, se puso anteojos negros y a posar frente a las cámaras.

Muchas felicidades a los dos muchachos, a quienes de fijo les comenzará a llover muchas oportunidades de trabajo.

