Hospitalizan a Paty Navidad por causa del covid-19

Patricia Navidad menciona que esto apenas es una señal de un futuro para nada alentador. Foto: Instagram.

La actriz Paty Navidad fue internada por presentar baja oxigenación la madrugada de este martes.

Durante el programa “Ventaneando” a través de un breve informe, dijeron que Navidad está bien, estable, siendo monitoreada al igual que Rebecca de Alba, de quien por cierto, informaron que ya se encuentra en su casa.

Navidad ha sido una de las principales detractoras de la vacuna contra el covid-19 en la farándula mexicana y en las redes sociales, así como del uso del cubrebocas y hasta duda de la existencia del virus que hoy padece y que la mantiene hospitalizada.

Sus comentarios, a través de videos y publicaciones, le valieron que Twitter le cerrara sus cuentas por desinformar. Incluso cuando ella volvió a hacer nuevas cuentas, como ocurrió a inicios de este año. Navidad también se volvió tendencia por apoyar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el momento de las elecciones como candidato y cuando ya fue mandatario.

Actualmente la que fuera actriz de “La fea más bella”, estaba participando en la edición de “Masterchef Celebrity”, junto a personalidades como Rebecca de Alba (infectada por covid también), Laura Zapata, Stephanie Salas, José Joel y Aida Cuevas, entre otros. De esta producción el chef José Ramón Castillo también superó por el virus recientemente.

Hace unas semanas Paty aceptó que en el foro de “MasterChef Celebrity” no usa cubrebocas “porque la desmaquilla” y después se confirmó que dio positivo a el covid-19, sin embargo, el día que se anunció por medio de su red social en Instagram insistió en que el coronavirus es un engaño al igual que la vacuna.

La actriz colgó una imagen en el que, utilizando cada una de las letras de covid-19 y en inglés, se explica que la enfermedad es solo una manipulación cuyo objetivo es crear una identidad digital y reducir la población mundial.

“Es una clave que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la identidad digital, con la vacunación y reducción de población, QR, entre otras cosas más”, escribió Navidad.

“No estoy enferma de una ‘clave del nuevo orden mundial’... Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada”, agregó la actriz.

“No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas. No tengo ningún problema, el cubrebocas no lo uso porque te marca todo y es poner a trabajar a cada rato a las maquillista”, declaró antes del contagio.

En su mensaje de Instagram, Navidad reiteró que sigue los protocolos que, ahora, son indispensables para trabajar.

“Definitivamente pienso que nada en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un solo síntoma... como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. Los PCR son una farsa y no sirven... dicho por el inventor de estas”, se lee.

Desde un inicio Navidad, de 48 años, se ha pronunciado contra la vacuna. En su momento Ricardo González “Cepillín” (falleció el 8 de marzo de este año), la enfrentó declarando que si ella no deseaba la inyección, se la donara a él.