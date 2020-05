View this post on Instagram

Comienza esta aventura: Martes 19 de mayo 7:30 PM “Si me contás: te canto” una reinvención para apoyar emprendimientos micros y macros, así como para ver a las personalidades tanto conocidas como anónimas del país desde las interrogantes de un cantautor... “en cada programa tendré el reto personal de hallar una canción relacionada con lo que me contés para cantarte.” Transmitiendo desde casa por: @simecontastecanto y “Si me contás: te canto” en Facebook @americanmusic.cr @cervezaambar #simecontastecanto #milleniumcomputersystems #sistemafrio #humbertovargas #nuevanormalidad #emprendimiento No te lo puedes perder…