Farándula

Humorista Argenis Matarrita decidió ponerse serio y dar un paso muy importante en su vida

Argenis Matarrita, de los humoristas de radio Omega, vivió un fin de semana muy especial e inolvidable

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Por Silvia Núñez
El humorista Argenis Matarrita se puso serio y decidió pedirle matrimonio a su novia.
El humorista Argenis Matarrita se puso serio y decidió pedirle matrimonio a su novia. (redes/Instagram)

El humorista Argenis Matarrita está viviendo uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con todos sus seguidores.

El integrante de El manicomio de la risa, de Omega Estéreo, y recordado ganador del programa La dulce vida aprovechó este fin de semana para dar un importante paso en su relación con Stefanny Cubillo: pedirle matrimonio.

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Fiel a sus raíces guanacastecas, Argenis organizó una romántica sorpresa en medio de una finca, rodeado de naturaleza y acompañado por varios familiares y amigos cercanos que fueron testigos del especial momento.

Las imágenes compartidas por el humorista en sus redes sociales muestran que llegó vestido muy a su estilo, con botas y sombrero, antes de arrodillarse frente a su novia para hacerle la gran pregunta.

El humorista Argenis Matarrita se puso serio y decidió pedirle matrimonio a su novia.
El humorista Argenis Matarrita sorprendió a su novio con su anillo de compromiso en media finca. (redes/Instagram)

La emoción no tardó en apoderarse de los presentes y, por supuesto, de la futura novia, quien aceptó la propuesta en medio de abrazos, sonrisas y aplausos.

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Aunque Matarrita suele sacar carcajadas con sus ocurrencias en la radio, esta vez fue el amor el que se robó el protagonismo.

Por ahora, la pareja no ha revelado cuándo será la boda, pero lo que sí quedó claro es que el humorista encontró una forma muy especial de pedir la mano de la mujer con la que quiere compartir el resto de su vida.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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