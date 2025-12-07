Argenis Matarrita, triunfador de La dulce vida, nos reveló qué hará con los 15 mil dólares que se ganó

Argenis Matarrita fue el gran ganador de La dulce vida 2025. Repretel (Redes/Repretel)

El nuevo rey del humor en Costa Rica ya tiene clarísimo qué hará con los 15 mil dólares que se dejó en La dulce vida y cuándo celebrará su gane.

Argenis Matarrita, flamante ganador de la tercera temporada del programa de Repretel, no solo se llevó el cariño del público, sino también un premio que llega en el momento perfecto para darles un empujón a sus sueños.

El guanacasteco contó que, apenas terminó la final este viernes, ya tenía en mente cómo repartir la platica que se ganó, tras quedar en primer lugar por votación del público.

“Parte del dinero lo voy a usar en proyectos personales y otra parte será para cambiar de carro por uno más moderno”, dijo sin pensarlo dos veces.

Ahora quiere moverse con más comodidad dado que su agenda de presentaciones humorísticas está creciendo.

Christian Barquero, imitador de cantentes, fue el segundo lugar de La dulce vida 2025. Repretel (Redes/Repretel)

Fiestón en espera

La final estuvo de infarto, pues le tocó medirse contra Christian Barquero y Oscar Estrada, quienes terminaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Argenis nos contó, además, que una vez terminado el programa, se fue para Guanacaste con su mamá y llegaron a las 3 a.m. del sábado, por lo que el festejo no fue mucho.

Aun así, parte de su familia lo estaba esperando para felicitarlo antes de ir a acostarse.

“Mi familia me esperó en casa para felicitarme y abrazarme”, contó.

Mario Chacón, María Mayela Padilla y Norval Calvo fueron los jueces de La dulce vida 2025. Repretel (Redes/Repretel)

Eso sí, la celebración fuerte ya está programada y será doble el motivo para brindar con los suyos.

“La fiesta del gane está pendiente para el 17 de diciembre, que es mi cumpleaños número 28”, mencionó.

Obviamente, será en su amado cantón de Carillo, Guanacaste, donde vive gran parte de su familia, quien fue el que más lo apoyó durante la competencia de humor.

Sobre su futuro inmediato, Argenis no piensa aflojar. Más bien, el triunfo lo motivó a meterle más fuerza a sus metas.

“Ahora lo que sigue es seguir impulsando mis proyectos, hacer más shows, trabajar más en mis redes sociales y sigo en radio Omega 105.1 FM”, detalló.

Oscar Estrada quedó en tercer lugar en la gran final de La dulce vida de Repretel. (Jose Cordero/José Cordero)

Un poco nervioso

El joven humorista aseguró que disfrutó la final al máximo, aunque reconoce que los nervios estuvieron a flor de piel.

“Sentí mucha adrenalina y un poco de nervios. De mi trabajo nunca dudé porque sentía que había dado lo mejor en las nueve fechas del programa, pero tampoco estaba confiado; mis compañeros eran muy talentosos”, reconoció.

Lo cierto es que Argenis salió por la puerta grande de Repretel y con los bolsillos contentos y ahora se prepara para lo que viene, pues no duda de que lo mejor está por venir y que ahora más que nunca tendrá más posibilidades de hacer reír al público, tanto en tele como en radio y en sus shows privados.