Farándula

Norval Calvo presumió en la final de La dulce vida un valioso premio que recibió hace 37 años

Humorista presumió el recuerdo que conserva y que marcó un antes y un después en su carrera artística

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera

El reconocido humorista Norval Calvo no llegó solo este viernes a la final de La dulce vida, de Repretel canal 6.

El director de Pelando el ojo llegó acompañado de un tesoro que ha cuidado durante 37 años y que marcó un antes y un después en su vida artística.

Norval Calvo
Norval Calvo es el director de La dulce vida; él compró los derechos del programa humorístico años después de haber ganado la primera temporada. Fotografía: Instagram La dulce vida. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Él es el ganador de La dulce vida, el programa de humor de Repretel y Norval Calvo

Mostró el trofeo que lo lanzó a la fama

Calvo presumió en televisión nacional el trofeo que recibió en 1988, cuando ganó la primera edición del legendario concurso de humor que hoy él mismo revivió. Ese premio, con forma del mapa de Costa Rica, fue el inicio de su exitosa carrera.

“Desde entonces he sido bendecido por Dios con esto que ustedes están empezando a vivir en esta carrera tan linda del humor”, afirmó Calvo mientras sostenía el histórico trofeo.

Norval Calvo
Norval Calvo mostró con orgullo su trofeo que recibió hace 37 años frente a las cámaras de canal 6 y ante los finalistas: Christian Barquero, Óscar Estrada y Argenis Matarrita. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Así será la gran final de La dulce vida por Repretel

Minutos antes del gran anuncio

El humorista sacó su trofeo pocos minutos antes de que se anunciara al ganador de la tercera edición del programa: el guanacasteco Argenis Matarrita.

Aunque muchos pensaron que tal vez se lo entregaría al nuevo campeón, Norval solo quiso mostrarlo, pues ese recuerdo tiene un valor sentimental enorme y, de seguro, ocupa un lugar muy especial en su casa.

LEA MÁS: “Un abrazo al cielo”: Norval Calvo honra la memoria de Froilán Bolaños

Norval Calvo
Norval Calvo mostró en televisión el premio que recibió hace 37 años cuando ganó la primera temporada de La dulce vida. Fotografía: Captura. (Instagram/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Norval CalvoLa dulce vidaRepretelhumoristas costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.