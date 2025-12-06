Así será la gran final de La dulce vida por Repretel

El programa de humor La dulce vida llega a su final este viernes 5 de diciembre. La última gala se transmitirá a partir de las 8 de la noche por canal 6, de Repretel.

A la gran final llegaron cinco participantes. En principio serían tres, pero eventualidades que surgieron a lo largo de la temporada cambiaron los planes.

La dulce vida termina su tercera temporada este viernes por Repretel. Fotografía: Instagram La dulce vida. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Participante de La dulce vida sufre horrible accidente camino a Repretel

José Andrés Saavedra, María Isabel Zúñiga, Christian Barquero, Óscar Estrada y Argenis Matarrita se disputan el primer lugar, el que lo convierte en el mejor nuevo humorista de Costa Rica y ganador de 15 mil dólares.

El segundo y tercer lugar ganará 10 mil dólares y 5 mil dólares, respectivamente.

Dos rutinas y un ganador elegido por el público

Norval Calvo, director y miembro del jurado del programa, explicó a La Teja que en la gala final los concursantes presentarán dos rutinas: una primera de tres minutos y otra de más de un minuto, que funciona como el “zarpe”.

El director de Pelando el ojo adelantó que en esta última gala los criterios del jurado serán una referencia para la gente, quien será la responsable de elegir al ganador.

Norval Calvo, María Mayela Padilla y Mario Chacón conformaron el jurado de La dulce vida. Fotografía: Cortesía Repretel. (Suministradas por Repretel/Suministradas por Repretel)

LEA MÁS: Mario Chacón, de La Media Docena, saldrá por Repretel y Teletica a la vez desde este viernes

“La gente va a votar por código QR, los jueces van a tener la posibilidad de hablar y recomendar, pero será el público el que va a decidir quién va a ser el ganador”, explicó Calvo.

Norval Calvo elogia la producción y reflexiona sobre el humor tico

Calvo destacó que esta temporada lo dejó muy contento por el nivel de producción televisiva que realizó Repretel.

“Fue impecable y muy bien elaborada. El canal se puso una flor en el ojal”, dijo.

Sin embargo, el director también reflexionó sobre una realidad del humor nacional.

“Hace siete años (cuando se emitió la segunda temporada de La dulce vida) me quedó una enseñanza de que el ‘stand up’ no funciona en un formato así y en esta temporada confirmo que buscar humoristas en Costa Rica no es nada fácil. Dichosamente salió una temporada bonita y comercialmente muy exitosa”, agregó.

Viviana Calderón regresó a la televisión para presentar La dulce vida, de Repretel. Fotografía: Instagram La dulce vida. (Redes/Instagram)

Valentía y creatividad: lo que más destaca del grupo finalista

Del grupo finalista dijo: “Destaco de ellos la valentía, coraje, disciplina y creatividad porque hacer una rutina de chistes de tres minutos frente a público, cámaras, camarógrafos y demás, no es fácil. Ellos son inexpertos y ver esa forma en que se desenvolvieron es de mucha valentía y creatividad”.

LEA MÁS: Repretel encendió los motores de La dulce vida: vea en fotos la primera gala del show de humor