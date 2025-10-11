Farándula

Repretel encendió los motores de La dulce vida: vea en fotos la primera gala del show de humor

Entre chistes e imitaciones, los 10 participantes del programa de Norval Calvo estrenaron la tercera temporada del programa de comedia

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Gustavo Gamboa y Viviana Calderón son los presentadores oficiales de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Repretel arrancó con risas y diversión los viernes desde este 10 de octubre con el estreno de la tercera temporada de La dulce vida.

El programa de humor, que busca al nuevo mejor comediante de Costa Rica, regresó a Canal 6 con 10 participantes, entre cuentachistes e imitadores, listos para demostrar su talento en el escenario.

LEA MÁS: Repretel se sacudió entre nervios y risas con el gran estreno de La dulce vida

Rutina y calificación del jurado

Cada concursante contó con tres minutos para presentar su rutina de comedia. Al finalizar, recibían la calificación del jurado, compuesto por Norval Calvo, María Mayela Padilla y Mario Chacón.

LEA MÁS: Participante de La dulce vida jamás imaginó lo que le pasó cuando iba rumbo a Repretel

Óscar Estrada lidera la primera gala

El cuentachistes y vendedor de lotería, Óscar Estrada, lideró la tabla en la primera gala del programa. Esta es la tercera vez que el alajuelense prueba suerte en La dulce vida.

A continuación, un repaso fotográfico de la primera gala del show de comedia.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Viviana Calderón regresó a la tele con La dulce vida y Gustavo Gamboa se convirtió en ficha de Repretel con el programa de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Edson Picado debutó como presentador. Él se encarga de las incidencias detrás de cámaras y las menciones comerciales del programa. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Repretel transformó y remodeló el estudio donde ha producido programas como A todo dar, Combate, Guerreros y Batalla de talentos para La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Los Ajenos armaron la fiesta en la primera gala de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Norval Calvo y Mario Chacón son parte del jurado del programa. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
La tercera temporada de La dulce vida tiene público en vivo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
María Isabel Zúñiga, una adulta mayor de 81 años, fue la primera en salir al escenario a presentar su rutina de chistes. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Lindsay Mayorga, de Guápiles, compite en la categoría de imitación. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Jonathan Arias en su primera presentación en el show de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Christian Barquero compite en la categoría de imitación, entre las que hizo estuvo Elvis Crespo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Óscar Estrada se convirtió en el líder de la primera gala de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
RepretelLa dulce vidahumor costarricensehumoristas costarricenses
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.