Repretel encendió los motores de La dulce vida: vea en fotos la primera gala del show de humor

Gustavo Gamboa y Viviana Calderón son los presentadores oficiales de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Repretel arrancó con risas y diversión los viernes desde este 10 de octubre con el estreno de la tercera temporada de La dulce vida.

El programa de humor, que busca al nuevo mejor comediante de Costa Rica, regresó a Canal 6 con 10 participantes, entre cuentachistes e imitadores, listos para demostrar su talento en el escenario.

Rutina y calificación del jurado

Cada concursante contó con tres minutos para presentar su rutina de comedia. Al finalizar, recibían la calificación del jurado, compuesto por Norval Calvo, María Mayela Padilla y Mario Chacón.

Óscar Estrada lidera la primera gala

El cuentachistes y vendedor de lotería, Óscar Estrada, lideró la tabla en la primera gala del programa. Esta es la tercera vez que el alajuelense prueba suerte en La dulce vida.

A continuación, un repaso fotográfico de la primera gala del show de comedia.

Viviana Calderón regresó a la tele con La dulce vida y Gustavo Gamboa se convirtió en ficha de Repretel con el programa de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Edson Picado debutó como presentador. Él se encarga de las incidencias detrás de cámaras y las menciones comerciales del programa. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Repretel transformó y remodeló el estudio donde ha producido programas como A todo dar, Combate, Guerreros y Batalla de talentos para La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Los Ajenos armaron la fiesta en la primera gala de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Norval Calvo y Mario Chacón son parte del jurado del programa. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La tercera temporada de La dulce vida tiene público en vivo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

María Isabel Zúñiga, una adulta mayor de 81 años, fue la primera en salir al escenario a presentar su rutina de chistes. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Lindsay Mayorga, de Guápiles, compite en la categoría de imitación. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Jonathan Arias en su primera presentación en el show de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Christian Barquero compite en la categoría de imitación, entre las que hizo estuvo Elvis Crespo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)