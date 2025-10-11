Farándula

Repretel se sacudió entre nervios y risas con el gran estreno de La dulce vida

Canal 6 y Norval Calvo estrenaron este viernes la tercera temporada del legendario show de humor, que busca al nuevo mejor comediante de Costa Rica

Por Manuel Herrera
10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Los Ajenos le puso sabor a la primera gala de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

En Repretel se vivió un viernes de muchas emociones, nervios y risas, con el estreno de la tercera temporada del legendario programa de humor La dulce vida.

A las 8 en punto de la noche, canal 6 inició la transmisión de la gala inaugural del formato de Norval Calvo, que busca al nuevo mejor comediante del país y ganar la fidelidad del televidente con una fórmula ya probada.

Desde las 2 de la tarde comenzaron las carreras en el camerino del principal estudio de la televisora de La Uruca, donde participantes, presentadores, jueces y figuras del elenco de Pelando el ojo llegaron a ponerse guapos para el estreno del programa.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Viviana Calderón fue una de las más buscadas por el público para tomarse fotos. Junto a Tavo Gamboa, Vivi es presentadora del show de humor, que marca su regreso a la tele tras cuatro años de ausencia en la pantalla. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Mientras eso sucedía en el segundo piso, abajo técnicos, camarógrafos y demás personal del canal ultimaban detalles para el arranque del primer show, que fue matizado con la música de Los Ajenos.

A las 7 de la noche, familiares e invitados especiales comenzaron a ingresar a canal 6 y a ocupar sus puestos para una noche que prometió ser de puros chistes, risas e imitaciones.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
María Isabel Zúñiga, más conocida como Nenita, fue la primera en salir al escenario de La dulce vida a presentar su rutina de chistes. La señora tiene 81 años. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La otra semana será la primera expulsión

Los protagonistas del festín de risas que se armó por canal 6 fueron: María Isabel Zúñiga, Lindsay Mayorga, David Vargas, Óscar Estrada, José Andrés Saavedra, Argenis Matarrita, Reynaldo Marín, Christin Barquero, Jonathan Arias y Carlos García. Ellos fueron elegidos para participar en La dulce vida, tras presentarse en las audiciones que convocaron Repretel y Norval Calvo en busca de los competidores.

Las categorías de participación son cuentachistes e imitadores. Norval Calvo explicó a La Teja que, en este primer programa, los participantes mostrarán su talento a la audiencia y será el otro viernes, en la segunda gala, cuando las cosas se pongan tensas.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
La dulce vida tuvo público en vivo que se rió y disfrutó con los chistes e imitaciones que presentaron los participantes en la primera gala del show de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“La segunda gala es donde comienzan las expulsiones”, aclaró Calvo.

Así el grupo se irá reduciendo hasta llegar a la gala ocho, donde se elegirá al maestro del humor, como dijo Gustavo Gamboa al inicio del programa.

Gamboa, junto a Viviana Calderón –quien regresó a la televisión tras cuatro años de ausencia– y Edson Picado –quien se estrenó como presentador– son los presentadores de La dulce vida.El panel de jueces, por su parte, está conformado por María Mayela Padilla, Norval Calvo y Mario Chacón.

10/10/2025, San José, Repretel, inicio de el programa de Repretel La Dulce Vida.
Mario Chacón, de La media docena, es parte del jurado de La dulce vida. En ese panel también están María Mayela Padilla y Norval Calvo. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
