Repretel se sacudió entre nervios y risas con el gran estreno de La dulce vida

Los Ajenos le puso sabor a la primera gala de La dulce vida. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

En Repretel se vivió un viernes de muchas emociones, nervios y risas, con el estreno de la tercera temporada del legendario programa de humor La dulce vida.

A las 8 en punto de la noche, canal 6 inició la transmisión de la gala inaugural del formato de Norval Calvo, que busca al nuevo mejor comediante del país y ganar la fidelidad del televidente con una fórmula ya probada.

Desde las 2 de la tarde comenzaron las carreras en el camerino del principal estudio de la televisora de La Uruca, donde participantes, presentadores, jueces y figuras del elenco de Pelando el ojo llegaron a ponerse guapos para el estreno del programa.

Viviana Calderón fue una de las más buscadas por el público para tomarse fotos. Junto a Tavo Gamboa, Vivi es presentadora del show de humor, que marca su regreso a la tele tras cuatro años de ausencia en la pantalla. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Mientras eso sucedía en el segundo piso, abajo técnicos, camarógrafos y demás personal del canal ultimaban detalles para el arranque del primer show, que fue matizado con la música de Los Ajenos.

A las 7 de la noche, familiares e invitados especiales comenzaron a ingresar a canal 6 y a ocupar sus puestos para una noche que prometió ser de puros chistes, risas e imitaciones.

María Isabel Zúñiga, más conocida como Nenita, fue la primera en salir al escenario de La dulce vida a presentar su rutina de chistes. La señora tiene 81 años. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

La otra semana será la primera expulsión

Los protagonistas del festín de risas que se armó por canal 6 fueron: María Isabel Zúñiga, Lindsay Mayorga, David Vargas, Óscar Estrada, José Andrés Saavedra, Argenis Matarrita, Reynaldo Marín, Christin Barquero, Jonathan Arias y Carlos García. Ellos fueron elegidos para participar en La dulce vida, tras presentarse en las audiciones que convocaron Repretel y Norval Calvo en busca de los competidores.

Las categorías de participación son cuentachistes e imitadores. Norval Calvo explicó a La Teja que, en este primer programa, los participantes mostrarán su talento a la audiencia y será el otro viernes, en la segunda gala, cuando las cosas se pongan tensas.

La dulce vida tuvo público en vivo que se rió y disfrutó con los chistes e imitaciones que presentaron los participantes en la primera gala del show de humor. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“La segunda gala es donde comienzan las expulsiones”, aclaró Calvo.

Así el grupo se irá reduciendo hasta llegar a la gala ocho, donde se elegirá al maestro del humor, como dijo Gustavo Gamboa al inicio del programa.

Gamboa, junto a Viviana Calderón –quien regresó a la televisión tras cuatro años de ausencia– y Edson Picado –quien se estrenó como presentador– son los presentadores de La dulce vida.El panel de jueces, por su parte, está conformado por María Mayela Padilla, Norval Calvo y Mario Chacón.